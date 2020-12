Lecție de viață. Bolnav de cancer, construiește o casă pentru copiii fără adăpost: ”Îmi doresc să fiu alături de copii!”

Casa Nest, amplasată într-o zonă cu vedere spre pădure, a fost ridicată, iar muncitorii amenajează deja interioarele pentru cei mici. Conturile fundatiei sunt însă tot mai goale, iar omul care speră să le ofere acestor copii un viitor luminos, are nevoie de ajutorul nostru.

Alex luptă în paralel cu problemele de sanatate inca din 2007, cand a fost diagnosticat cu cancer osos. A suferit mai multe operaţii de recidivă, i-a fost amputat un picior, dar nu s-a dat bătut nici măcar o secundă.

”Acum 2 săptămâni am reușit să acoperim casa și vom începe lucrările la interior. Am reușit să finalizăm compartimentarea și instalația termică și sanitară. Avem acum proiectul de instalație electrică și în curând vom începe finisajele”, povestește Alex Tache.

Are grave probleme de sănătate

În ciuda faptului că tânărul are cheltuieli mari cu tratamentul pe care îl urmează, fiind nevoit să meargă lunar în Italia pentru administrarea acestuia, este extrem de optimist și nu renunță la visul de a construi un adăpost pentru copii.

”Am avut noroc cu un eveniment pe care l-am organizat anul trecut în decembrie, un eveniment pe care o să îl facem și în acest an, unde floriști, arhitecți și designeri creează brazi pe care noi îi scoatem la licitație. Anul trecut am reușit să strângem 66.000 de euro prin intermediul acestui eveniment și acei bani ne-au ajuns până acum o lună. Am reușit să ridicăm casa cu ajutorul lor și acum ne bazăm că vom reuși să strângem din nou o sumă mare de bani, așa că pe 13 decembrie îi invităm pe toți telespectatorii dumneavoastră alături de noi.

Noi vom scoate la licitație brazi gata făcuți, și cu banii din licitație vom continua lucrările la Casa Nest”, spune Alex Tache.

12 copii abandonați vor putea beneficia de adăpostul și confortul Casei Nest. Locuința de 6 dormitoare și o mansardă a fost ridicată, în ciuda faptului că Alex Tache a pornit la drum cu doar 20.000 de euro.

”O firmă foarte generoasă din București ne sponsorizează cu tâmplăria, geamurile și montajul, care probabil ar depăși 50.000 de euro. Eu estimez că vom avea nevoie de încă 150.000 - 200.000 de euro pentru finisaje. Dacă vom dispune de acești bani, undeva la jumătatea anului 2021 vom reuși să finalizăm și să luăm copiii în plasament, așa cum ne dorim”.

Cei care vor să ajute la ridicarea Casei Nest pot trimite un SMS la numărul 8844, astfel ”punând o cărămidă” în valoare de 2 euro la adăpostul pentru copiii.