Alexandru Arşinel, primul spectacol după operaţia pe cord deschis: "Încerc toate formele de a reveni pe scenă. Medicii au făcut magie"

Un spectacol emoţionant a avut loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din Capitală în memoria artiștilor care nu mai sunt printre noi de aceste sărbători.

Şi deşi a venit susţinut de un baston, marele actor Alexandru Arşinel a declarat că vrea să-şi ducă la capăt acest rol de a face magie pentru marele public.

„Am venit acasă în ideea de a avea o nouă întâlnire cu prietenii noștri spectatori. În ideea de a face un nou număr de magie care stă în putința şi caracterul acestui gen care îi face pe oameni să zâmbească chiar şi atunci când le vine să plângă.

E un teatru adevărat e un adevărat recuperator, un adevărat medicament pe care noi îl folosim aproape zi de zi pentru spectatori", a declarat marele actor Alexandru Arşinel la Antena 3.

„Nu mă simt prea bine, dar sunt fericit că medicii au făcut magie"

La începutul acestei luni marele actor a suferit operaţie pe cord deschis. Întrebat cum se simte Alexandru Arşinel a spus:

„Nu foarte bine. O operaţie la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor (n.r medicilor) şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine. (...) Am avut multe momente mai dificile în viaţă, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat.

„Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul"

Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână şi oameni gospodari care ne seamănă nou celor din nordul Moldovei", a spus Alexandru Arşinel.

„Datorită acestei magii care durează de sute de ani, zâmbetul, am reuşit să ne revedem"

Întrebat la ce se gândește în perioada Crăciunului, Alexandru Arşinel a spus:

„Mă gândesc numai la lucruri frumoase, numai la lucruri dragi, numai la lucruri care mă emoționează. Am reuşit încă un moment de magie să facem cu publicul care este în sală şi a venit. Datorită acestei magii care durează de sute de ani, zâmbetul, am reuşit să ne revedem.

„Teatrul nu trebuie să trăiască prin schimbări politice, ci prin schimbările lui naturale"

Sunt un fericit. Am trăit într-un colectiv de oameni minunați, un grup care au tras pentru acest gen şi sperăm că ori de câte ori se vor schimba conducerea să nu fim nevoiți să schimbam prea mult. Teatrul nu trebuie să trăiască prin schimbări politice ci prin schimbările lui naturale", a spus Alexandru Arşinel.

