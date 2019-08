Alexandru Cumpănașu, document oficial prezentat pe Facebook: „Dovada complicității polițiștilor și procurorilor la posibila moarte a Alexandrei”

Foto: captură Antena 3

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, a publicat pe pagina sa de Facebook un pasaj dintr-un raport oficial întocmit despre acțiunea polițiștilor și procurorilor în cazul de la Caracal.

„Document oficial. Dovada complicitatii politistilor si procurorilor la posibila moarte a Alexandrei. Dragi prieteni, a-20-a zi de la disparitia Alexandrei. Un calvar care continua. Am plecat spre Caracal, devenit un loc al ororilor.

Nemernicia nu are limite, complicii criminali din MAI si Parchet sunt niste rebuturi umane. Va rog sa cititi mai jos un pasaj din un raport oficial intocmit despre actiunea politistilor si procurorilor. Timp de 2 saptamani politistii au sustinut pe surse si prin sindicate ca nu au salvat-o pe Alexandra pt ca i-au oprit procurorii. Cititi si va minunati ce pace s-a facut acum:

" ...intrucat lucratorii de politie ce au verificat locuinta lui Dinca Gheorghe, nu au identificat indicii de savarsire a unei infractiuni flagrante in derulare, au prezentat speta procurorului Popescu Cristian Ovidiu si Prim Procurorului Zavooanu Catalin Alexandru, procurorului Vasilescu Liviu de la DIICOT precum si conducerii politiei Municipiului Caracal precum si reprezentantilor IPJ OLT, CARE, DE COMUN ACORD, au decis ca perchezitia domiciliara sa fie efectuata indepand cu ora 0600. ."

Voi reveni cu alte pasaje. Nu mai am puterea sa injur, sa ma revolt. Dar va spun atat: TOTI ASTIA VOR AJUNGE IN PUSCARIE. Pai cum dracu nu era infractiune flagranta cand aveau dovada de la 112 ca fetita asta minunata declarase ca este violata, batuta, legata, rapita!!!!!. Asa ca DE COMUN ACORD cu tot poporul roman am hotarat sa nu ma las pana nu intra toti acestia in puscarie. MOR CU VOI DE GAT!”, a scris Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

Suspectul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dincă, a recunoscut, la audieri, că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, în jurul orei 12.00.



De asemenea, el susţine că a ucis-o şi pe cea de-a doua fată, Luiza Melencu, de 18 ani, însă anchetatorii nu au reuşit să afle de la el unde i-a aruncat corpul.

