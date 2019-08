Alexandru Cumpănaşu infirmă ipoteza autorităților: „Nu sunt oasele Alexandrei. Cineva se joacă”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandru, a dezmințit informația că osemintele găsite în pădure i-ar aparține nepoatei sale.

„NU SUNT OASELE ALEXANDREI!! Stirea de acum cateva minute este FALSA. NU exista niciun raport care sa indice ca ramasitele gasite in padure sunt ale Alexandrei!. CINEVA are interesul sa decredibilizeze presa in acest demers continuu pt adevar. O analiza antropologica nu certifica nimic!. Demersul este menit a opri campania media pt ADEVAR prin intoxicare. Rog tot jurnalistii sa verifice inainte. CINEVA se joaca cu creibilitatea lor!”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Medicii de la IML au finalizat în cursul zilei de joi o anchetă, iar potrivit surselor în osemintele găsite în sacul din pădure a fost găsit un profil genetic care are urmele ADN-ului Alexandrei.