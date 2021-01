Alexandru Cumpănaşu, despre activitatea pe Tik Tok: "Recunosc că am exagerat. Regret unele afirmaţii făcute”

Întrebat de realizatorul emisiunii “Subiectiv”, Răzvan Dumitrescu dacă Poliţia Capitalei a demarat vreo anchetă, după postările controversate făcute pe rețeaua TikTok, Alexandru Cumpănaşu a declarat că ştirile sunt false.

“Va spun în premieră că mă şochează unele ştiri. Am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei şi nu există nicio anchetă pentru că nu există obiectul anchetei. Ştirile date aseară sunt false.

Am cerut Poliţiei Capitalei să verifice toate comentariile de la aceste filmuleţe pentru că sunt peste 100.000 din cele un milion, care sunt dacă vreţi, reclamaţii la adresa blocării drepturilor elevilor şi ale părinţilor.

Cred că mai degrabă este fix invers. Dacă se va face o anchetă, eu am număr de înregistare, nu ştiu cine pe ce vorbeşte, dar eu am număr de înregistrare cu acest dosar pe care îl am inregistrat în care cer să se verifice aceste comentarii şi filmuleţele respective chiar dacă recunosc că în unele dintre ele poate, m-am lăsat dus de val şi am avut o abordare nepotrivită la 1 % din ele.

Dar 99% au conţinut strict educativ, iar la unele din ele să fiu sincer, nici nu ştiu dacă erau elevi, pentru că pe Tik Tok, nu îţi apare vârsta. Probabil că au fost şi oameni care m-au provocat şi am exagerat sau am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Dar 99% au conţinut educativ, strict legat de drepturile elevilor, de drepturile părinţilor”, a spus Alexandru Cumpănaşu la Antena 3

Referitor la ultima înregistrare video în care susţine că a făcut "sex în toaletă" cu minore care, ulterior, au ajuns "profesoare, învăţătoare şi directoare de şcoli", Cumpănaşu a precizat că „ nu întelege această pudibonderie şi falsitate a profesorilor pe care ar trebui să îi intereseze dacă inveţi nu dacă ai părul lung, scurt, dacă ţi-ai făcut unghiile sau nu.

Alexandru Cumpănaşu: "Recunosc că am exagerat. Pe unele le regret"

"Recunosc că am exagerat, în ideea de a da exemplu că noi cei de astăzi, nu putem să ne erijăm deja în nişte oameni care nu înţeleg problemele generaţiei de astăzi. Acel filmuleţ nu cred că trebuia să arate aşa, dar efectiv uneori, mai răbufnesc şi eu şi e o presiune foarte mare. În 8-10 zile am avut aproape un milion de comentarii şi peste 2000 şi ceva de clipuri din care peste 90%, 99% chiar sunt strict legate de drepturile din lege.. despre probleme reale. Am dat în judecată Ministerul Educaţiei şi fix după aceea a început acestă campanie. Eu fac pe Tik Tok clipuleţe de 2 luni de zile. (...) Pe unele dintre ele le regret pentru că nu trebuia eu ca adult să dau curs, chiar dacă erau provocări din partea unor alţi adulţi, pentru că sunt conturi fake.”, a mai spus Cumpănaşu.