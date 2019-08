Alexandru Cumpănașu: „Voi depune solicitări la Interpol și Europol pentru a fi căutate Alexandra și Luiza”

Alexandru Cumpănașu a spus că urmează ca joi să se deplaseze să depună o cerere către Interpol și Europol pentru a le căuta pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

„Voi depune aceste solicitări pentru a fi căutate fetele și pentru a fi identificate rețelele de carne vie care duc fete spre Europa”, a spus Cumpănașu la România TV.

Întrebat dacă nu are încredere că instituțiile statului fac deja lucrul acesta, unchiul Alexandrei a precizat: „În fiecare seară DIICOT ne dă un comunicat sec din care rezultă actele de procedură penaă pe care le fac. Dar nu reiese de nicăieri, sau reiese foarte puțin prin eventualele audieri ale unor martori din zonă, însă eu nu am niciun fel de informații în plus că aceste două fete ar fi căutate în continuare”.