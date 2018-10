Alexandru Pelici, dat afară de la FC Hermannstadt

Antrenorul Alexandru Pelici, demis de la conducerea formaţiei FC Hermannstadt ca urmare a rezultatelor slabe din ultima perioadă, i-a urat mult succes înlocuitorului său, Vasile Miriuţă, precizând că îşi doreşte ca acesta să scoată echipa din subsolul clasamentului Liga I de fotbal.



Într-un mesaj adresat suporterilor sibieni şi publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului, Pelici a afirmat că este mândru de ceea ce a realizat într-un an şi jumătate la FC Hermannstadt.



"Mă despart cu tristeţe de Sibiu şi de echipă. Am trăit aici în ultimul an şi jumătate cele mai mari satisfacţii de până acum, în cariera mea de antrenor. A fost un an şi jumătate fantastic. Am preluat o echipă nou-promovată în Liga a II-a şi, după numai un sezon, am ajuns în primul eşalon după un parcurs fantastic în campionat, cu o singură înfrângere, dar cu 27 de victorii şi peste 90 de puncte. Apoi, în Cupa României, am ajuns până în finală, am fost la 90 de minute de trofeu... Au fost momente fantastice. Cred că va mai curge multă apă pe Cibin până când vreo echipă din acest oraş minunat va reuşi să egaleze această performanţă, o finală de Cupa României. Dacă o va egala vreodată! Sunt mândru că am fost antrenorul acestor băieţi minunaţi, al acestei familii FC Hermannstadt. Îi urez mult succes lui Vasile Miriuţă. Îmi doresc din tot sufletul să reuşească ceea ce n-am reuşit să fac eu, să scoată echipa din subsolul clasamentului. Sibiul merită să aibă o echipă de fotbal în Liga I, pentru că e un oraş frumos şi are suporteri minunaţi", a spus Pelici.



"Nicăieri nu am avut parte de o atmosferă atât de fantastică din partea fanilor, de atâtea dovezi de iubire din partea acestora, ca la Sibiu. Meciuri precum cele cu FCSB, de la Sibiu, în care au fost peste 15.000 de spectatori pe frigul ăla, sau cel de pe Arena Naţională, finala Cupei României, chiar dacă am pierdut-o, sunt visul oricărui antrenor. Fiecare dintre noi, cei de pe margine, când ne apucăm de antrenorat, visăm să trăim o zi ca acestea. Le mulţumesc tuturor suporterilor adevăraţi care au crezut necontenit în noi, în echipa asta, care ne-au însoţit peste tot, chiar şi la sute de kilometri depărtare de casă. Le mulţumesc, de asemenea, băieţilor din vestiar, care mi-au oferit şansa de trăi aceste clipe formidabile. Şi, pentru că sunt la capitolul mulţumirilor, le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat în perioada asta, de la primul până la ultimul om din club. Pe suporteri îi asigur că nu îi voi uita niciodată, că vor rămâne mereu în inima mea. Ne-au oferit clipe de vis şi îmi place să cred că şi noi - cei de cealaltă parte - lor", a adăugat tehnicianul în vârstă de 44 de ani.



Antrenorul de numele căruia se leagă promovarea în Liga I şi calificarea în finala Cupei României 2017-2018 a formaţiei FC Hermannstadt a fost demis, marţi, de conducerea clubului după şase meciuri consecutive fără victorie în Liga I. Ultima victorie a grupării sibiene în campionat a avut loc în 18 august, 4-0 cu FC Voluntari. De atunci FC Hermannstadt a înregistrat 5 înfrângeri şi un rezultat de egalitate.



În locul lui Alexandru Pelici a fost instalat Vasile Miriuţă, tehnician care a semnat un contract valabil până în vara anului 2019 cu FC Hermannstadt.