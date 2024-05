El este Trandafir, bărbatul deghizat în femeie care a făcut ravagii în România. Victimă: "M-a hipnotizat pe loc. Avea un vino-ncoa"

Un bărbat deghizat în femeie a reuşit să păcălească zeci de bărbaţi pe care apoi i-a jefuit. Una din victime este un funcționar public.

Proaspăt ieşit din puşcărie, Trandafir Bănică s-a apucat din nou de furat. Doar că metoda lui e una specială. Ţintele lui sunt bărbaţi în vârstă, pe care-i păcăleşte că este femeie. Le promite servicii sexuale, apoi le fură banii.

Niciuna din victimele sale nu au ştiut că întâlnirea pe care au avut-o nu a fost, de fapt, cu o femeie. Au aflat abia la poliţie, când făptașul a fost prins.

În capcana lui Trandafir, care se recomanda a fi Maria, a căzut şi un funcționar public.

"M-a abordat o doamnă... doamnă am crezut că este. M-a pipăit cu o mână şi cu cealaltă mi-a sustras banii..M-am intimidat aşa, un pic. Ajungând la muncă, am constatat că nu mai am banii în buzunar. Peste 5.000 de lei", ne-a povestit victima bărbatului deghizat în femeie.

Bărbatul păcălit de "Maria" spune că nu şi-a imaginat nicio clipă că persoana care i-a promis momente de neuitat e bărbat.

"M-a hipnotizat pe loc. Avea un vino-ncoa"

"M-a hipnotizat pe loc. Am înţeles că are şi un talent din acesta..Avea un vino-ncoa. Avea un fes pe cap. Am văzut că avea un tatuaj pe mână. Când mi-au spus domnii de la Poliţie că e bărbat, am râs să ne prăpădim", a mai povestit bărbatul.

Ridicat de poliţişti pentru alte fapte similare, Trandafir Bănică are altă variantă.

"Ei ştiau că sunt trans, dar le plăcea, le plăcea. Le plăceau tranşii. Nu le luam niciun bun, ei îmi dădeau cu mâna lor. Nu mă plăteau, erau foarte nesimţiţi", spune Trandafir Bănică.

Criminaliştii spun că imaginaţia infractorilor nu are limite.

"E ceva aparte, că el se face un travesti. Când e vorba despre o femeie, ai mai multă încredere, adică nu ţi-e teamă de persoana respectivă şi el pe asta mizează. Aici avem de-a face cu un escroc şi, eu ştiu, una dintre calitățile, dacă putem să-i spunem aşa, este tocmai persuasiunea, puterea de convingere", spune Dan Antonescu, criminalist.

Potrivit Poliţia Capitalei, din martie şi până în prezent, un bărbat în vârstă de 52 de ani, deghizat în femeie, ar fi profitat de neatenția mai multor victime şi ar fi sustras de la acestea mai multe sume de bani.

Ultimele victime au 74 şi 69 de ani, iar sumele sustrase de la aceştia ajung la aproape 20 de mii de lei. În 2023, Trandafir Bănică a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru furt calificat.