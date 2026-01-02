Iranul îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a amenințat să lovească Teheranul dacă ucide protestatari: "Va regreta!"

Bilanțul victimelor în protestele masive din Iran număra, vineri, 2 ianuarie, cel puțin șapte morți. Foto: Profimedia Images

Oficialii de la Teheran au reacționat după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu o intervenție în Iran dacă regimul ayatollahului Khamenei continuă reprimarea sângeroasă a protestelor masive care zguduie țara, scrie The Guardian.

Într-o postare făcută vineri pe rețelele de sociale, Trump a avertizat că, dacă Iranul ucide protestatari, SUA "vor veni în ajutorul lor".

"Suntem pregătiți de intervenție", a spus liderul american, fără a detalia ce înseamnă acest lucru.

Protestele au intrat în cea de-a șasea zi și sunt cele mai mari din 2022, când moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției pentru că nu a purtat corespunzător vălul islamic, a declanșat demonstrații în toată țara.

Acum, tulburările actuale au fost declanșate de o depreciere fără precedent a monedei naționale, dar s-au transformat în revolte de contestare a regimului teocratic, acuzat de corupție și incompetență.

Duminica trecută, rialul iranian a cobortât la o paritate de aproximativ 1,4 milioane de unități pentru un dolar american, lovind și mai mult o economie deja grav zdruncinată de crizele precedente, de războiul din iunie cu Israelul și de sancțiunile internaționale.

Ultimul bilanț al represiunii autorităților arată că șapte persoane au fost ucise, inclusiv un voluntar al forțelor de securitate Basij. Pe rețelele sociale s-au răspândit imagini cu forțele de ordine trăgând asupra oamenilor ieșiți în stradă.

Răspunsul Teheranului pentru Trump: Nu treceți linia roșie, veți regreta

Ca răspuns la avertismentele lui Donald Trump, Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem, ayatollahul Ali Khameini, a transmis că securitatea națională a Iranului este o "linie roșie, nu material pentru tweet-uri aventuriste".

"Orice intervenție care se vizează securitatea Iranului sub diverse pretexte va fi oprită cu un răspuns care va atrage regrete", a scris, la rândul lui, pe X, consilierul ayatollahului.

Un alt oficial iranian de rang înalt, Ali Larijani, secretarul consiliului suprem de securitate națională al țării, a acuzat SUA și Israelul că sunt implicate în demonstrațiile din Iran.

"Trump trebuie să realizeze că intervenția SUA în această problemă internă va duce la destabilizarea întregii regiuni și la distrugerea intereselor americane”, a postat Larijani pe X.

"Poporul american trebuie să știe că Trump este cel care a început această aventură și ar trebui să acorde atenție siguranței soldaților Statelor Unite", a adăugat el.

În trecut, Iranul a amenințat că va viza soldații americani staționați în Orientul Mijlociu.

În iunie, Republica Islamică a atacat baza aeriană Al-Udeid din Qatar, după ce SUA au lovit siturile nucleare ale Teheranului.

Al doilea avertisment la adresa Iranului făcut de Trump în ultimele zile

Înaintea avertismentelor de vineri, președintele american a dat de înțeles că SUA ar urma să atace, din nou, Iranul, așa cum a făcut-o astă vară, dacă Washingtonul constată că Teheranul își reia programul nuclear.

Trump a făcut declarația respectivă cu ocazia vizitei în SUA a premierului israelian, Benjamin Netanyahu.

În contextul protestelor din ultimele zile, președintele iranian, Masoud Pezeshkian, i-a invitat inițial pe liderii protestelor la discuții.

Presa internațională a remarcat că Pezeshkian a încercat o abordare mai puțin conflictuală decât cea la care au recurs autoritățile în protestele din 2022, pe care le-au înăbușit violent.

Însă decesele înregistrate printre manifestanți semnalează că Teheranul este gata să adopte o linie mai dură dacă revoltele continuă.

Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a avertizat luni că va reprima orice interferențe străine care provoacă dezordine în țară.