4 localități din Brașov au rămas fără apă de trei zile, după ce izvorul care alimentează zona a fost poluat cu motorină

Criza de apă a apărut în urma unui accident rutier care a avut loc în 30 decembrie, în zona Arpașul Mare. Foto: Departamentul pentru Situații de Urgență/Facebook

Alte patru localități din țară au rămas fără apă potabilă, după un accident în urma căruia izvorul din care se alimentau cu apă a fost poluat. În jur de 11.000 de oameni din Victoria, Ucea, Viștea și Drăguș nu au apă de băut. Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a distribuit 4.000 de litri de apă în cele patru localități.

DSU, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, a anunțat că a livrat apă potabilă zonele afectate de incidentul ecologic de la sursa de captare.



„​Echipajele ISU Braşov au acţionat cu prioritate în oraşul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituţiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orăşenesc Victoria şi primăria.

Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziţie de Compania Apa Braşov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare. Până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri. Pentru ziua de mâine, autorităţile locale din Ucea au solicitat 2.000 de litri de apă potabilă”, a transmis DSU, într-o postare pe Facebook.



​În ceea ce priveşte localitatea Viştea, necesarul de apă potabilă pentru populaţie este asigurat în acest moment prin grija autorităţilor locale, care monitorizează constant situaţia din teren.

Criză de apă după un accident

Criza de apă a apărut în urma unui accident rutier care a avut loc în 30 decembrie, în zona Arpașul Mare. Un autocamion s-a răsturnat și a curs motorină din rezervorul său în izvorul ce alimentează cele patru localităţi.

De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autorităţile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populaţiei afectate.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, rămâne la datorie, oferind suport constant comunităţilor afectate”, a mai precizat DSU.