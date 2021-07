Alexandru Rafila: "Am avut un eşec al campaniei de vaccinare, care a fost prezentat ca un mare succes"

Reprezentatul României la OMS a taxat afirmaţiile făcute de premierul Cîţu care spunea în aprilie, că "România îndeplineşte toate condiţiile să se ajungă la 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie".

Alexandru Rafila: "În mod evident, am avut un eşec al campaniei de vaccinare, care a fost prezentat ca un mare succes"

"Trebuie să ne uităm puţin pe ce s-a întâmplat în ultimele luni, ca să putem să ne dăm seama, ca ce ne aşteaptă. Noi, în ultimele luni, în mod evident am avut un eşec al campaniei de vaccinare, care a fost prezentat ca un mare succes. Ştiţi bine, declaraţia domnului prim-ministru, am oprit pandemia, nu contează câţi s-au vaccinat - contează câte cazuri sunt şi aşa mai departe. Lucrul ăsta a demobilizat şi mai mult oamenii, care oricum nu erau informaţi suficient, mai ales în mediul rural (...) Acum am avut nevoie să vină comisarul european în România, să ne spună că trebuie să intensificăm campania de vaccinare. Acum, ce a spus domnul doctor Gheorghiţă, ce a spus doamna ministru, care încearcă să pregătească terenul, pe deoparte o creştere uşoară, dar valul 4 va veni şi aşa mai departe.

Noi, de o săptămână avem acel număr de reproducere, peste 1. Practic, dacă vrem să sperăm la o stabiliare, sau la o reducere a numărului de cazuri, trebuie să fie sub unitar, adică o persoană să nu îmolnăvească mai mult de o persoană. Deci, raporul acesta supraunitar -1,7 este astăzi de exemplu şi arată că infecţia este în creştere. Dacă o să avem o dublare a numărului de cazuri în fiecare săptămână, atunci sigur că putem să discutăm despre valul 4. Eu sper să nu se întâmple, dar, pe de altă parte trebuie să existe şi o responsabilitate, o asumare.

Dacă o să ajungem într-o nouă criză de sănătate publică, cineva ar trebui să îşi asume acest lucru, pentru că, nu poţi să spui că vaccinezi 5 milioane până la 1 iunie, după care spui că ai glumit şi că de fapt nu are niciun fel de importanţă. Uitaţi-vă că suntem la 1 august în curând şi nu am ajuns la cele 5 milioane de persoane vaccinate.

Creşterea încrederii în autorităţi este esenţială şi tipul ăsta de abordare, uşor superficială, ca să nu spun altfel, nu face altceva decât să dinamiteze un program de vaccinare. Poziţia pe care o ocupă România în acest moment, penultimul loc

în Uniunea Europeană, pe mine mă îngrijorează, apropo de acoperirea vaccinală, pentru că populaţia României este în măsură mult mai mare, vulnerabilă la infecţie decât alte ţări la care se înregistrează cifre apreciabile.

Experții estimează că valul 4 va fi mult mai agresiv

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), consideră că valul patru al pandemiei va fi mai agresiv, așa cum estimează numeroși experți.

Diferența o va face vaccinarea, a mai spus medicul Gheorghiță.

Potrivit lui Gheorghiță, experții estimează că valul 4 al pandemiei va fi mai agresiv, iar diferențele vor fi făcute de nivelul de imunizare al populației și de vaccinare.

”Cu cât procentul persoanelor vaccinate este mai mare, cu atât numărul de persoane spitalizate admise la Terapie Intensivă și numărul de decese vor fi mai mici. Cu cât numărul persoanelor vulnerabile este mai scăzut ca acoperire vaccinală, cu atât riscul de creștere a numărului de persoane spitalizate este mai mare”, a explicat Valeriu Gheorghiță în cadrul unei conferințe de presă.

Medicul Gheorghiță a mai spus că varianta Delta este mult mai contagioasă și se transmite de la o persoană la alta de două ori mai rapid decât tulpina inițială parentală și cu 60% mai ușor în comparație cu tulpina Alfa.

În ceea ce privește virulența acestei tulpini, se pare că poate crește riscul de spitalizare de 2,5 ori mai mult decât celelalte tulpini, a precizat Valeriu Gheorghiță.

Citiţi şi: Dr. Tudor Ciuhodaru: "Campania de vaccinare a fost un eşec. Cei vaccinaţi îşi pot pierde imunizarea şi pot transmite boala"



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal