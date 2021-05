Alexandru Rafila, despre etapele de relaxare: "În mod evident, nu trebuie să creăm discriminări"

Aşadar, începând de sâmbătă, românii renunţă la masca de protecţie în aer liber insă cu câteva excepţii. În zonele aglomerate, precum pieţele, târgurile sau staţiile de autobuz, masca va rămâne obligatorie. La fel şi în spaţiile închise.

De asemenea, carantina de noapte dispare, iar magazinele şi terasele îşi vor relua programul de dinainte de pandemie.

Alte restricţii vor fi eliminate de luna viitoare în funcţie de rata de vaccinare din fiecare judeţ. Măsurile vor fi adoptate astăzi printr-o hotărâre de Guvern.

Totodată, premierul Florin Cîțu a explicat modalitatea prin care petrecerile private de nuntă și botez vor putea fi organizate fără limită de participanți dacă aceștia sunt vaccinați."Este responsabilitatea organizatorului să se asigure că toți participanții sunt vaccinați, a spus Florin Cîțu.

Deputatul PSD, Alexandru Rafila, este de părere că felul în care autorităţile au comunicat etapele de relaxare, nu au făcut decât să producă confuzie şi neîncredere în rândul românilor.

Alexandru Rafila: "În mod evident, nu trebuie să creăm discriminări"

Acesta trebuie să fie un mesaj foarte puternic, pentru că, orice fel de discriminare, segregare, nu cred că va face bine, nici pe termen scurt, nici pe termen mediu şi lung. Una este să încurajezi vaccinarea, să convingi oamenii, să ai o campanie coerentă şi profesionistă şi altceva este să provoci segregări.

Din cauza asta, noi pledăm pe deoparte, să existe acces pentru persoanele vaccinate şi dar şi pentru orice persoană care a trecut prin boală care are imunitate, sau se testează, trebuie să beneficieze de aceleaşi avantaje. Pe de altă parte, aceste măsuri care au fost anunţate ieri de domnul preşedinte, în mod evident, nu au cum să fie alftel decât populare, dar trebuie să avem coerenţă, încât toate autorităţile statului, să comunice acelaşi lucru.

Unii comunică o dată, alţii comunică altă dată. Lucrul acesta crează confuzie şi cred că ceea ce a creat neîncredere şi ruptura între populaţie şi autorităţi în cursul acestei pandemii, a fost tocmai această inconsevenţă în declaraţii.

Alexandru Rafila: "În Ministerul Sănătăţii nu există coordonare"

Primul pas pe care ar trebui să îl facă Ministerul Sănătăţii, din punctul meu de vedere, este să clarifice odată pentru totdeauna, ce se întâmplă cu sistemul de raportare, ce se întâmplă cu raportarea deceselor. Conferinţa de ieri a doamnei ministru (.nr. Ioana Mihăilă), pe mine nu m-a lămurit absolut deloc.

Vreau să vă spun, că odată cu publicarea acestui raport, reiese foarte clar, că în Ministerul Sănătăţii, nu există niciun fel de coordonare, iar aceste baze de date, în loc să fie interelaţionate sunt total separate şi duc la informaţii care nu fac altceva decât să potenţeze neîncrederea.

Nu am auzit nicio măsură pe care ar vrea să o ia ministrul Sănătăţii, nu am auzit de pregătirea persoanelor care fac raportări, adică nişte lucruri care să crească încrederea populaţiei. Todeauna am afirmat şi este un lucru dovedit în alte multe state, că parteneriatul între autorităţi şi populaţie este cel care duce la controlul pandemiei, adică trebuie să fim obiectivi. Aceste măsuri de relaxare trebuie să rămână aşa.

Nu trebuie să ne reîntoarcem la acel ciclu de ridicare şi de reintroducere a restricţiilor. În mod evident, chestiunea asta este legată şi de succesul campaniei de vaccinare", a anunţat Alexandru Rafila la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal