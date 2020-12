Alexandru Rafila: "Sunt infectat cu COVID-19. Cât se vede, mă simt bine"

"Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască...Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat - după câteva zile - că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus", a precizat el, în direct la Antena 3.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că va merge la consultările de luni, de la Cotroceni şi va prezenta propunerea de prim-ministru fără ca Alexandru Rafila să participe, întrucât acesta este în izolare.

Faptul că Rafila a fost testat pozitiv pentru COVID-19 nu are niciun efect asupra nominalizării sale la funcţia de prim-ministru de către PSD, a precizat Ciolacu, răspunzând unei întrebări, după şedinţa de Consiliu Naţional.