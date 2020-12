Alocațiile copiilor, majorate cu 20% în ianuarie, dar fără a doua creștere în iulie 2021, așa cum promisese Orban

Nu vor mai fi doua majorari ale alocatiilor in 2021 (pe 1 ianuarie si 1 iulie) ci ramane doar cea de la inceputul anului (1 ianuarie) - majorarea cu 20%. Apoi, din 2022 cuantumul alocatiilor se indexeaza anual cu rata medie anuala a inflatiei (in OUG indexarea era prevazuta din 2023, dupa ce deja le-ar fi dublat in iulie 2022)

Asta ar înseamna ca, dacă în 2020 alocaţiile au fost indexate cu 20%, iar in ianuarie 2021, cu alte 20 de procente, rămâne ca în iulie 2022, statul să pună restul de 60%. Modificarile sunt supuse la vot in Senat.

Guvernul s-a reunit, luni, în şedinţă, de la ora 17.00. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principala temă a fost proiectul de ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. Potrivit unor surse ale Antena3, Guvernul Cîțu a decis atunci să crească alocațiile în 2021 cu doar 20%, în loc de 40% cât anunțase fostul Ministru al Muncii din Guvernul Orban.

Pe de altă parte, Ministrul Muncii, Raluca Turcan, menţionase înainte de Crăciun că alocaţiile pentru copii vor creşte cu 20% din 1 ianuarie

"În privinţa alocaţiilor, răspunsul este că suntem în cadrul ordonanţei de urgenţă adoptate de Guvernul Orban, deci Guvernul precedent, şi de la 1 ianuarie cu siguranţă alocaţiile vor creşte cu 20% şi, de asemenea, în momentul în care legea se va reîntoarce la Parlament vom definitiva cadrul legal cu privire la majorarea alocaţiilor pentru copii", a precizat Raluca Turcan.