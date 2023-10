”România, elogiată de senatori americani într-o audiere din Congresul american dedicată evaluării strategiei SUA privind Marea Neagră

România a fost elogiată, miercuri, de senatori americani într-o audiere din Congresul american dedicată evaluării strategiei SUA privind Marea Neagră, a anunțat Ambasada României în SUA.

Sursa foto: Facebook/ Ambasada României în SUA

La 25 octombrie 2023, Subcomisia pentru Europa și cooperarea de securitate regională din cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite ale Americii a organizat o audiere în vederea evaluării strategiei Departamentului de Stat pentru securitatea Mării Negre. Depoziția Departamentului de Stat a fost susținută de asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, James O’Brien.

În cadrul audierii, senatorii Jeanne Shaheen și Pete Ricketts au evidențiat importanța Mării Negre în calitate de centru de greutate pentru viitorul Europei, precum și necesitatea unei strategii comprehensive, inter-agenții, a Statelor Unite. Au punctat, totodată, efortul Senatului SUA de a include această solicitare în versiunea Senatului a proiectului de lege privind autorizarea bugetului apărării. La audiere au mai participat senatori marcanți precum Tammy Duckworth, John Barrosso și Chris Van Hollen. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a fost prezent la audierea din Senatul SUA.

Asistentul secretarului de stat James O’Brien a punctat eforturile de a aduce regiunea Mării Negre în centrul atenției politicii externe americane, pe fondul agresiunii Rusiei contra Ucrainei al cărei impact este global. A punctat obiectivul SUA pentru o regiune a Mării Negre sigură, prosperă, democratică și conectată în plan global. A evidențiat angajamentul României ca aliat esențial al SUA - ”our great and good ally (...) we could not ask for a better ally and partner (...) Romania – a critical partner [in Ukraine’s economic recovery] (…) fantastic partner in the Black Sea and in other places as well” – de a coopera pentru regiunea Mării Negre, dar și ca pilon al coaliției globale de sprijin a Ucrainei, inclusiv pentru tranzitul cerealelor ucrainene. A subliniat sprijinul american pentru consolidarea capacităților de supraveghere în România în contextul atacurilor rusești împotriva porturilor ucrainene.

Senatoarea Tammy Duckworth, care s-a întors recent dintr-o vizită în România, a subliniat rolul central al țării noastre în contracararea agresiunii Rusiei în regiune și calitatea României ca partener excelent și indispensabil, exemplificând sprijinul acordat în domeniul energetic pentru Republica Moldova și Ucraina, aspect confirmat și de asistentul secretarului de stat James O’Brien. Ambii au evidențiat proiectul comun SUA-România privind reactoarele modulare mici și vizitele recente în România.

Concluzia audierii a relevat importanța unei strategii comprehensive a SUA asupra regiunii, precum și necesitatea implicării NATO și UE, pentru asigurarea securității, prosperității și valorilor democratice contra abordărilor revizioniste ale Rusiei și Chinei în plan regional și global”, a transmis Ambasada României în SUA.