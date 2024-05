El este următorul sfânt al României, propus pentru canonizare în 2025 | "Ştia să îi facă pe toți să își găsească pacea sufletului"

Este unul dintre acei oameni ai bisericii care a schimbat destinul multora, iar canonizarea sa de către BOR este aşteptată anul viitor.

Părintele Paisie Olaru de la Sihăstria este unul dintre acei oameni ai bisericii care a schimbat destinul multor oameni. Cei care au bătut drumul Sihăstriei au găsit întotdeauna la Părintele Paisie o vorbă bună şi o mângâiere sufletească.

Vestea despre minunile sale s-a răspândit în toată ţara, astfel că Sihăstria devenise loc de pelerinaj. Părintele Paisie este unul dintre duhovnicii propuşi la canonizare anul viitor, când Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române împlineşte 100 de ani.

Părintele Paisie Olaru s-a născut in comuna Lunca, județul Botoșani, fiind cel mai mic dintre cei cinci copii ai familiei. Peste niște ani, avea sa devina unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai Moldovei. A făcut ascultare la mai multe mânăstiri, însă cele mai dragi sufletului sau au rămas schitul Sihla si mânăstirea Sihăstria.

"A fost cel mai mare călugăr al bisericii noastre, așa spun cei care au apreciat în mod just istoria ultimelor două veacuri. Se spune despre Paisie Olaru că a fost cel mai mare călugăr de la Sfântul Calinic încoace. De la jumătatea veacului al 19-lea până în prezent", spune PS. Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei București.

"Se urcă până la părintele Cleopa, venea înapoi...toată ziua citea o Psaltire, toți psalmii. Era aici o persoană care îngrijea de biserica și îi zicea: hai părinte și mănâncă ceva și i-au adus mâncare. S-a dus în chilie să guste și când s-a dus și s-a întors din chilie...mai avea niște rugăciuni de citit", declară Ierodiaconul Teodosie, Mănăstirea Sihăstria.

Tată a mii de credincioși

Paisie Duhovnicul știa să îi facă pe toți să își găsească pacea sufletului. De altfel, cel mai des canon pe care părintele îl dădea era: "să nu mai faci!".

"Ne-au insuflat duhovnicește, au făcut să căutăm veșnicia și așa am renunțat la cele ale lumii acesteia, am simțit chemarea prin puterea rugăciunii lor și a cuvintelor duhovnicești pe care le-am ascultat. Așa am ajuns mulți dintre tinerii acestei mănăstiri să le urmăm viață călugărească", spune Ierodiaconul Sofian, Mănăstirea Sihăstria.

Cei care veneau la Paisie Duhovnicul cu greu se mai puteau dezlipi de bătrân. Părintele Paisie a avut o prietenie sfântă cu părintele Cleopa.

"Doamne binecuvântează făgăduința noastră că să fim amândoi împreună, şi în veacul acesta şi în cel ce o să fie. De voi muri eu întâi, să fie el la capul meu, iar de o muri el întâi, să fiu eu la capul lui!"

Cu o viață întreagă vorbită despre Răi și sfinți, Paisie Olaru, prietenul pământenilor și al lui Dumnezeu, avea să meargă la cer la vârstă de 94 de ani, condus în rugăciune de mulți dintre cei care l-au iubit.