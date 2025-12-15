Cum a rămas un bărbat din Botoșani fără identitate din cauza greșelilor statului. „Nu e normal să îmi schimbe numele”

Erorile administrative au făcut ca un român să ajungă să aibă un nume greșit. Foto: Inquam Photos / George Călin

Un bărbat din Botoşani a rămas....fără identitate. O serie de erori în actele de stare civilă l-au lăsat cu un nume greşit, fără buletin şi fără certificat de naştere. Situaţia a ajuns în instanţă şi deşi judecătorii au decis ca până la soluţionarea dosarului cartea de identitate provizorie a bărbatului să fie prelungită, primăria a emis una nouă, cu alte date. Reprezentanţii Primăriei Todireni spun că eroarea nu le aparţine, iar viceprimarul nu a vrut să răspundă întrebărilor presei. Până la o decizie definitivă a instanţei, bărbatul nu poate pleca din ţară, nu se poate împrumuta la bănci şi rămâne cu identitatea nedovedită.

În vara anului 2024, cartea de identitate a bărbatului din Botoşani a expirat. Nu a putut însă să îşi reînnoiască buletinul pentru că îşi pierduse certificatul de naştere. S-a adresat primăriei Todireni pentru eliberarea unui duplicat.

Ursăchianu Radu-Petru: Am constatat când mi-au eliberat că mi-au trecut în numele de familie alte litere. În loc de Ursăchianu mi-au trecut Ursecheanu.

A urmat o cerere de rectificare, însă noul certificat eliberat ulterior a conținut, din nou, un alt nume, diferit de cel corect.

Ursăchianu Radu-Petru: Le-am spus că nu pot accepta al treilea certificat cu alt nume. Ei au dat o dispoziție de anulare a certificatelor pe care le am și am făcut proces: unul ordonanță președențială și unul pe fond, ca instanța să anuleze dispoziția pe care au dat-o ei, anume că mi-au anulat și certificatul de naștere, inclusiv ăla de când m-am născut.

Instanţa a decis însă ca actul de identitate provizoriu să fie prelungit însă primăria a eliberat alte documente.

Ursăchianu Radu-Petru: Astăzi am fost chemat să îmi dea altă carte de identitate, cu alt nume, cu altă serie, alt număr. Nu consider că e ceva normal să îmi schimbe numele, cu ceilalți frați cum facem? Nu e probleme doar de o persoană, noi suntem 8 frați. Instanța îi obligă și pe ei? Moral, așa ar trebui.

La nivel local, reprezentanții primăriei au susținut că neconcordanțele ar avea origini mai vechi în registrele de stare civilă, iar soluționarea cazului nu mai poate fi realizată pe cale administrativă.

Primărie: Noi, din practică, știm confuzia, act de naștere și certificat. Și s-a rectificat actul de naștere. El vrea la Ursăchianu, dar el este Ursecheanu. Noi nu rectificăm documentele așa cum vrem noi, se fac verificări.

Până la o decizie definitivă, situaţia bărbatului rămâne incertă, iar următorul termen de judecată a fost stabilit pentru ianuarie 2026.