Tone de carne au fost retrase de la raft, înainte de sărbători. Recomandările ANPC: „să alegem cu foarte mare atenție ceea ce cumpărăm”

Au fost retrase de la comercializare aproximativ 4 tone de carne / Sursa foto: Getty Images

Mii de produse și mii de kilograme de carne neconforme au descoperit inspectorii ANPC în doar două zile în marile magazine, cu doar două săptămâni înainte de sărbători. Concret, inspectorii au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei, adică aproximativ 640.000 de euro. Ionel Cristinel Obretin, vicepreședintele ANPC, a vorbit joi seara, la Antena 3 CNN, despre acest subiect și a oferit o serie de recomandări pentru români în această perioadă.

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit produse expirate, fructe și legume alterate, diferențe între prețul afișat și cel încasat la casa de marcat, dar și condiții neigienice în spațiile de depozitare și comercializare.

Ionel Cristinel Obretin, vicepreședintele ANPC, susține că au fost retrase de la comercializare aproximativ 4 tone de carne.

El a făcut și câteva recomandări pentru români.

„În această săptămână au fost efectuate o serie de controale pe toate rețelele de magazine, în special magazinele care comercializează produse cu specific pentru perioada sărbătorilor de Crăciun. Au fost găsite o serie de neconformități și o serie de produse care au fost oprite de la comercializare.

În primele două zile ale acestei acțiuni, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 3,2 milioane de lei, mai precis 650.000 de euro, și în următoarele zile, respectiv miercuri și joi, valoarea amenzilor a fost aplicată semnificativ.

Produsele care au fost oprite de la comercializare definitiv sunt aproximativ în jur de 4 tone de carne și preparate din carne și au mai fost oprite de la comercializare produse din categoria jucăriilor.

Ca și recomandare pentru perioada următoare: să alegem cu foarte mare atenție ceea ce cumpărăm, să fim foarte bine informați, să verificăm produsul înainte de a-l achiziționa, să urmărim ca prețul afișat la raft să fie același cu prețul afișat la casă pentru că au fost descoperite o serie de nereguli, în sensul că la raft este afișat un preț și la casa de marcat plătim alt preț. De asemenea, să urmărească produsele special congelate, să nu aibă foarte multă gheață, foarte multe cristale, pentru că acolo o altă problemă e problema, e problema gramajului.

S-ar putea să fie o diferență de gramaj semnificativă și să plătim apa înghețată în loc de produsul pe care trebuie îl cumpărăm”, a declarat vicepreședintele ANPC, la Antena 3 CNN.

De asemenea, întrebat dacă acești bani vor fi încasați la bugetul statului, vicepreședintele ANPC a răspuns că:

„Problema este în felul următor: aceste controale au fost făcute doar în București și acestea au fost aplicate doar în municipiul București. Începând de miercuri, s-au extins controalele în toată țara și, așa cum am spus, sumele aplicate sunt semnificative față de primele două zile.

Dar ideea este cu încasarea în felul următor, pentru că nu putem trage o concluzie la acest moment, există posibilitatea ca ei să plătească jumătate din minim, conform O.G.2, sau pot fi contestate și ulterior de la instanță și suma integral, ca să știm exact ce sume vor fi plătite, trebuie să așteptăm termenul legal”, a încheiat Ionel Cristinel Obretin, vicepreședinte ANPC.