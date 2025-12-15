Un întreg oraș din România ar fi rămas fără apă potabilă din cauza unui patron de restaurant: „Degeaba o fierbem de două ori”

Pahar cu apă de la robinet în orașul Ineu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Patronul unui restaurant este în mijlocul unui scandal după ce a fost acuzat că a contaminat apa potabilă a unui întreg oraş. Acesta se apără, însă, şi spune că apa era deja murdară, iar el, din contră, a forat un puţ ca să se asigure că are o sursă curată de alimentare. Compania de apă, care i-a făcut plângere penală, se gândeşte acum că problema ar putea fi şi de la conductele oraşului, care sunt învechite.

De ani de zile, oamenii din Ineu se plâng că apa de la robinet este, din când în când, albicioasă și are un miros urât, ceea ce a alimentat suspiciuni legate de calitatea și siguranța ei pentru consum.

Compania de apă a efectuat numeroase analize și susține că apa pleacă din stație conform normelor, fără probleme de potabilitate.

Cum a ajuns un restaurant în mijlocul scandalului

„Degeaba fierbem apa de două ori, că nisipul se adună pe fund. De trei ani, de cand ne-am mutat aici. Am crezut că e din cauza țevii că e veche. Și miroase foarte urât, a rugină, are un gust a fier”, spun doi locuitori din Ineu.

Recent, reprezentanții companiei de apă au fost chemați de patronii celui mai mare restaurant din zonă, pentru a reclama calitatea apei. Între timp, proprietarii au postat și pe TikTok imagini și filmulețe cu apa de proastă calitate, amplificând îngrijorarea în rândul localnicilor.

„Am primit mai multe sesizări de la diverși cetățeni vis-a-vis de calitatea apei. Mă refer aici la gust, miros și culoare. Ce am făcut noi? Am sesizat organele statului, OCPI-ul și Direcția de Sănătate Publică care s-au deplasat în teren și din șapte locuri au recoltat probe.”, a precizat, pentru Antena 3 CNN, Ionel Alb, viceprimarul din Ineu.

„N-aveam niciun interes să-i dau drumul”

În urma verificărilor la fața locului, angajații de la apă au descoperit că proprietarii și-ar fi forat un puț propriu și apoi ar fi „înțepat” rețeaua publică de apă, deversând în ea apa lor reziduală.

Practic, conducta de apă potabilă ar fi fost folosită ilegal ca traseu de evacuare, ceea ce ar fi putut contamina întreaga rețea a zonei și pune în pericol sănătatea consumatorilor.

„Asta e conducta mea care vine din puțul care e forat afară și asta e conducta de la compania de apă. Ăsta e pe deschis, ăsta e pe închis. Deci, la ora actuală, până ce nu am aviz de Apele Române, n-aveam niciun interes să-i dau drumul.”, se apără patronul restaurantului.

În momentul în care situația a ieșit la iveală, compania de apă a formulat plângeri penale, fiind invocate infracțiuni de atentat la sănătatea populației și afectarea deliberată a unei rețele de utilitate publică.

Ancheta urmează să stabilească exact cine a aprobat lucrările, cum s-a realizat racordarea ilegală și ce impact a avut asupra calității apei în zonă.