Cine ar trebui să plătească la prima întâlnire a devenit un subiect intens dezbătut în online: „Femeia doar se aranjează pentru bărbat”

Momentul primei întâlniri ar trebui să fie unul special / sursă foto: Getty Images

Cine ar trebui să plătească la prima întâlnire a devenit un subiect intens dezbătut, mai ales în rândul tinerilor, unde opțiunile variază între bărbat, femeie sau nota pe jumătate. Tot mai mulți aleg să împartă cheltuielile ca semn de egalitate, dar cu toate acestea, unii încă preferă ca bărbatul să fie cel care achită integral nota. În realitate, nu banii sunt cei mai importanți, ci mesajul pe care îl transmite, gestul și felul în care este percepută relația încă de la început.

Subiectul „cine plătește la prima întâlnire” a început să fie tot mai dezbătut în mediul online.

Momentul primei întâlniri ar trebui să fie unul special, dar a devenit unul controversat în urma întrebării cine ar trebui să plătească nota.

În timp ce unii consideră că bărbatul este cel care ar trebui să plătească integral nota, alții consideră că plata pe jumătate ar fi cea mai bună modalitate.

„Bărbatul ar trebui să plătească având în vedere că el a insistat să mă cheme, așa ar fi frumos”, spune o tânără.

„Femeia doar se aranjează pentru bărbat. Bărbatul plătește”, spune un tânăr.

„Normal, dacă aș invita eu, eu aș fi responsabil. Dacă ar invita ea, atunci ar fi un semn de întrebare”, spune un bărbat.

„Poate să fie și 50-50, adică fiecare să-și plătească partea”, e de părere o altă tânără.

Specialiștii spun că majoritatea urmează încă tiparele tradiționale, dar mentalitatea tinerilor tinde spre soluții bazate pe egalitate și respect.

„Când vine vorba de ceea ce se întâmplă la masă în oraș rămâne așteptarea ca bărbatul sau băiatul să fie cel care plătește nota de plată.

Există un procent mai mare de oameni în rândul populației generale care consideră că lucrurile acestea ar trebui să fie tratate diferit, mergând în general spre o împărțire 50/50 sau împărțire în funcție de consum, în funcție de ceea ce a servit fiecare la masă”, a declarat Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Într-o lume în care întâlnirile sunt tot mai dese și mai directe, ceea ce contează cu adevărat este felul în care comunici și tipul de relație pe care vrei să o construiești.