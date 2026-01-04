Renunță la dieta pe care ți-ai propus-o în rezoluțiile de Anul Nou și urmează aceste sfaturi în loc

Printre cele mai frecvente transformări pe care încercăm să le facem se numără schimbarea alimentației, pierderea în greutate și creșterea nivelului de activitate fizică. Foto: Profimedia Images

Intrarea în noul an ne face, pe mulți dintre noi, aproape inevitabil, să devenim mai reflexivi și mai dornici să facem schimbări în viețile noastre. Atât că, deseori, obiectivele pe care le trecem conștiincioși pe lista de rezoluții sunt dificile de atins, în timpul pe care ni l-am dori, și de multe ori, ne pierdem elanul și ne dăm bătuți. Un psiholog a explicat pentru BBC News de ce unele rezoluții, cum ar fi pierderea în greutate rapid, sunt nesustenabile pe termen lung și a propus șase schimbări care ne pot aduce și sănătate fizică, dar și mentală în anul care tocmai a început.

Printre cele mai frecvente transformări pe care încercăm să le facem se numără schimbarea alimentației, pierderea în greutate și creșterea nivelului de activitate fizică. Însă, indiferent cât de motivați ne simțim în primele zile din ianuarie, acest entuziasm rareori durează. De cele mai multe ori entuziasmul de la început se pierde, renunțăm la un regim nesustenabil și ajungem să ne simțim și mai rău.

Anul acesta este cazul să facem lucrurile puțin diferit. În locul rezoluțiilor dure legate de dietă, psihologul Kimberley Wilson propune câteva schimbări mai sustenabile și mai pline de sens, care să îți susțină sănătatea, starea de spirit și calitatea vieții pe termen lung:

1. Anul acesta… voi fi blând(ă) cu mine

Observă felul în care îți vorbești atunci când te îmbraci sau te uiți în oglindă. Este un discurs plin de bunătate? Sau îți spui lucruri precum: „Urăsc cum arăt. Sunt un eșec. De ce nu pot să mă adun?”

Întreabă-te dacă ai vorbi vreodată așa cu un prieten. Dacă nu, de ce ai face-o cu tine?

A te hărțui pe tine însuți face schimbarea neplăcută și imposibil de susținut. În această perioadă a anului, alunecăm adesea într-o mentalitate puritană, încercând să compensăm excesele din decembrie prin detoxuri brutale, diete severe sau antrenamente dure.

Da, un plan extrem poate aduce rezultate rapide, dar va fi prea greu de menținut. A te pedepsi nu te va ajuta să mergi mai departe. Începe cu respect pentru corpul tău și cu compasiune față de tine.

2. Anul acesta… voi fi răbdător/răbdătoare

De multe ori ne așteptăm ca un șoc scurt și intens să repare obiceiuri formate în ani de zile. Așa că tăiem drastic caloriile, ne înscriem la provocări epuizante și cerem rezultate până în februarie.

Însă modul în care am ajuns aici a fost treptat – gândește-te la kilogramele în plus acumulate mâncând doar 100 de calorii suplimentare pe zi, timp de câțiva ani. Așadar, cea mai bună soluție este tot una graduală.

Ajustările mici se adună. Necesită mai puțină voință, nu îți răpesc bucuria și au șanse mai mari să devină automate. Consecvența bate intensitatea. Acordă-ți timp – corpul tău nu este un proiect cu termen-limită.

3. Anul acesta… voi fi curios/curioasă

Dacă ești nemulțumit(ă) de greutatea și alimentația ta, gândește-te dacă așteptările tale se potrivesc cu realitatea. Ești rezonabil(ă) cu tine? Fluxul tău din social media este plin de trenduri corporale care nu reflectă sănătatea sau diversitatea?

Poate că cel mai valoros pas nu este o regulă nouă, ci o schimbare de mentalitate – mai puțină autocritică, mai multă curiozitate. Întreabă-te: de ce sunt atât de nemulțumit(ă) de mine? Uneori avem nevoie de această repoziționare psihologică.

4. Anul acesta… voi găsi moduri de a mă bucura de procesul în sine

Motivația susține schimbarea; plăcerea alimentează motivația. Dacă o ajustare îți face viața mai grea și mai lipsită de culoare, nu o vei menține.

Fă schimbări alimentare care chiar îți plac – încearcă alimente noi sau rețete simple. Gătește cu un prieten. Înlocuiește un program de sală intimidant cu o activitate care îți face cu adevărat plăcere.

Poți avea o ambiție, dar drumul până la obiectiv poate fi lung. Nu transforma drumul spre acest obiectiv într-o suferință. Dacă procesul este satisfăcător, îl vei continua – iar asta te va ajuta să îți atingi scopurile.

5. Anul acesta… mă voi hrăni cu adevărat

Suntem rapizi în a eticheta alimentele drept „bune” sau „rele”. În schimb, gândește-te ce alimente îți pot susține creierul, organul care stă la baza memoriei și sănătății tale mentale. Alimentele care protejează creierul susțin, de obicei, și inima, precum și starea generală de bine. Când te concentrezi pe hrănire, mentalitatea se schimbă de la „ce trebuie să elimin?” la „ce pot adăuga?”.

Fă din adăugarea ingredientelor hrănitoare un obicei implicit. Nu este vorba despre perfecțiune sau pedeapsă. Asigură-ți baza, hrănește-ți creierul și corpul – și da, poți avea în continuare desert. Plăcerea are loc într-o viață sănătoasă.

6. Anul acesta… voi gândi în pași mici

Dieta mea arată destul de bine astăzi, în mare parte neprocesată, gătită de la zero, dar nu s-a construit într-un „asalt” de 12 săptămâni. A fost rezultatul unor îmbunătățiri mărunte, adunate de-a lungul anilor: de la pâine albă la pâine integrală, de la terci procesat la ovăz simplu, apoi adăugarea cerealelor integrale. Fiecare ajustare a fost suficient de mică pentru a putea fi menținută.

Alege una sau două schimbări gestionabile și lasă-le să se fixeze înainte de a adăuga altele. Aceste micro-obiceiuri nu par eroice, dar sunt cele care durează.

Evită să îți răstorni complet alimentația peste noapte. Privarea naște resentiment. Resentimentul naște revoltă. În loc de „nu am voie”, încearcă „adaug”.

Dacă vrei ca anul acesta să se simtă diferit, schimbă abordarea. Fii blând(ă), răbdător/răbdătoare și realist(ă). Alege plăcerea în locul pedepsei. Gândește în termeni de hrănire, nu de restricție. Construiește schimbări mici care se potrivesc vieții tale reale.

Nu ai nevoie de un plan alimentar restrictiv ca să faci progrese. Ai nevoie de un proces cu care poți trăi: unul care îți respectă corpul, îți protejează mintea și lasă loc bucuriei. Fă din acest an unul în care te tratezi cu bunătate și ai încredere că pașii mici pot aduce rezultate mari.