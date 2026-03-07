Ce este "divorțul alpin", o tendință periculoasă în dating. Este întâlnită şi în cazul cuplurilor căsătorite: "Sunt îngrozită"

Divorțul alpin – părăsirea partenerului în mijlocul unei aventuri, de exemplu în timpul unei drumeții sau în sălbăticie. Sursa foto: Getty Images

"Divorţul alpin" își are denumirea de la regiunile alpine izolate, cunoscute pentru terenul periculos și condițiile meteo severe şi presupune abandonarea partenerului în mijlocul unei aventuri, a relatat ndtv.com. "Am văzut pe TikTok un videoclip cu o fată al cărei iubit a abandonat-o în timpul unei drumeții prin pădure. Comentariile spuneau că este un lucru pe care mai mulți bărbați îl fac", a povestit un internaut.

Ce este divorțul alpin, o tendință periculoasă în dating

La fel ca internetul, și lumea dating-ului (n.r.: a întâlnirilor) are o "zonă întunecată", plină de semnale de alarmă și tendințe periculoase, toxice. Până acum, se credea că abuzul, tortura sau abuz emoțional și manipulare psihologică (gaslighting) sunt cele mai evidente semnale de alarmă, dar ce se întâmplă când vorbim despre gesturi precum abandonarea partenerului?

Divorțul alpin se referă la părăsirea partenerului în mijlocul unei aventuri, de exemplu în timpul unei drumeții sau în sălbăticie. Surprinzător, această tendință este specifică unui anumit gen. Bărbații care își abandonează soțiile, iubitele sau partenerele în timpul unei drumeții au devenit un fenomen tot mai frecvent, conform sursei citate.

În loc să îi spună direct persoanei că vor să încheie relația, unii aleg gesturi extreme, punând viața partenerei în pericol doar pentru a evita o conversație incomodă și a merge mai departe.

Cum funcționează divorțul alpin

Să presupunem că ați planificat o drumeție pe un traseu dificil, crezând că va fi o aventură de neuitat pentru voi doi. Însă, iubitul sau soțul adaugă un element întunecat acestui plan şi, implicit, asupra itinerariului. Şi asta se referă la momentul în care el se îndepărtează, fără să spună nimic, abandonându-te în mijlocul drumeției, chiar și în condiții care îți pot pune viața în pericol, precum temperaturi de îngheț sau trasee extrem de dificile.

Conceptul de "divorţ alpin" poate fi însă urmărit într-o povestire din 1893 – "An Alpine Divorce", de Robert Barr. Scriitorul cu rădăcini canadiene a prezentat experienţa unui bărbat care plănuiește să își ucidă soția în timpul unei călătorii în Alpii Elvețieni.

Povestea fictivă scrisă de Robert Barr nu doar că a inspirat termenul modern din dating, dar oamenii au început să împărtășească și experiențe reale pe internet.

Unii au povestit pe rețelele sociale cazuri de divorț alpin

Un utilizator de pe X a scris următorul mesaj: "Toată chestia asta cu «divorțul alpin» este înfricoșătoare, dar nu surprinzătoare. Cel mai înspăimântător lucru din pădure nu este un animal sălbatic, ci un bărbat. De aceea, eu merg mereu singură în zone izolate. Natura e previzibilă, oamenii nu".

O altă persoană a povestit: "Acest TikTok mi-a apărut în feed și are 4,4 milioane de vizualizări. Se pare că bărbații care își abandonează partenerele în timpul unei drumeții sau în sălbăticie sunt atât de mulţi, încât fenomenul are un nume: «divorț alpin». Comentariile sunt pline de povești".

This tiktok came up on my FYP and it has 4.4 million views. Apparently men abandoning their partners on a hike or in the wilderness is so common it has a name: alpine divorce. Comments are filled with stories.



Things like this snap me back into why being single is perfectly ok. pic.twitter.com/RmiqJXwPan — A Kendrick-level hater ??? (@californiabarby) February 23, 2026

Un alt internaut a comentat: "Am văzut pe TikTok un videoclip cu o fată al cărei iubit a abandonat-o în timpul unei drumeții prin pădure. Comentariile spuneau că este un lucru pe care mai mulți bărbați îl fac. Este atât de comun, încât are un nume – «divorț alpin» – și există grupuri de sprijin pentru asta... Tot ce pot spune este: ce naiba e în neregulă cu bărbații??? De ce ai lua vreodată în calcul să abandonezi pe cineva în felul acesta? Sunt îngrozită".

Un al treilea utilizator a scris: "Tocmai am redescoperit acest fenomen ciudat, numit «divorț alpin», în care bărbații își duc intenționat iubitele, soțiile sau partenerele în drumeții în zone izolate ca să se despartă de ele, să înceapă certuri, să ceară divorțul... și apoi le abandonează acolo".