Situație absurdă la Spitalul Botoșani: S-au cumpărat 600 de paturi noi, dar nu încap pe ușă. Ce se întâmplă cu ele

Cele 600 de paturi trebuiau să ajungă în secţia de obstretică-ginecologie a spitalului din Botoșani. Foto: hepta

Spitalul Judeţean Botoşani se confruntă cu o situaţie absurdă. După ce conducerea a achiziţionat sute de paturi, în valoarea de aproximativ 6 milioane de lei, menite să îmbunătăţească situaţia din unitatea medicală, acum acestea nu pot fi folosite pentru că nu încap pe uşile saloanelor. Acum, obiectele de mobilier vor ajunge într-o altă unitate medicală.

Nu încap nici în saloane, nici în maşină. Investiţia menită să îmbunătăţească condiţiile din Spitalul Judeţean Botoşani s-a transformat într-un blocaj administrativ greu de explicat. Cele 600 de paturi trebuiau să ajungă în secţia de obstretică-ginecologie a spitalului, secţie care a fost complet modernizată.

Diferenţa pare minoră pe hârtie, în practică însă este decisivă. Paturile au o lăţime de aproximativ 1 metru şi 10 cm, în timp ce uşile saloanelor măsoară doar 104 cm. Din acest motiv, procesul de dotare a fost suspendat imediat după sosirea primei tranșe. Paturile nu pot fi scoase din saloane pe uşile standard, un aspect esenţial în cazul evacuării pacienţilor în situații de urgenţă. Iar normele privind securitatea la incendiu sunt clare.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU BT: Conform legislației în vigoare, respectiv normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, pacienții netransportabili se evacuează pe căi special dimensionate folosind paturi cu rotile, tărgi sau cărucioare. Coridoarele și rampele trebuie sî permită accesul rapid și sigur spre exterior asigurând protecția lor în caz de incendiu.

În faţa situaţiei neaşteptate, angajaţii spitalului au încercat să identifice o soluție imediată reluând măsurătorile și verificările, în timp ce camionul cu paturi a rămas staționat la poarta unității. O rezolvare temporară a fost găsită prin redistribuirea unei părți din paturi către clădirile exterioare ale spitalului acolo unde dimensiunile ușilor permit folosirea lor.

Corneliu Perpeliță, manager Spitalul Județean Botoșani: În acest moment, aceste paturi au o destinație, sunt absolut utile și necesare funcționării Spitalului Județean Mavromati, în secțiile în care vor fi amplasate vor aduce un plus de valoare confortului pacienților.

Fiecare pat are o valoare de aproximativ 10.000 de lei, iar imposibilitatea utilizării lor a generat presiune suplimentară asupra conducerii. Dificultățile reale abia acum urmează. Următoarele livrări, care ar putea duce numărul total de paturi până la 600, ridică problema adaptării infrastructurii. Printre variantele analizate se numără inclusiv modificarea ușilor din unele secții, o soluție costisitoare, care ar presupune noi investiții. Situaţia readuce în discuție modul în care a fost planificată achiziția încă din faza de documentație.