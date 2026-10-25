Ambasada SUA laudă colaborarea militară cu România, de Ziua Armatei române: „Umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al NATO”

Militari români și ameicani din forțele speciale NATO, în cadrul unui exercițiu în Constanța. Foto: Getty Images

Ambasada SUA în România a lăudat duminică, într-un mesaj publicat de Ziua Armatei Române, colaborarea dintre militarii americani și cei români, în cadrul NATO.

„Astăzi, salutăm Armata României şi parteneriatul de apărare construit pe încredere şi pe angajamentul comun faţă de NATO. Prin exerciţii comune şi instruire, militarii americani şi cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al Alianţei. #StrongerTogether”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ambasadei americane la București.

Ziua Armatei Române este marcată, anual, la data de 25 octombrie, fiind sărbătorită în Bucureşti şi în întreaga ţară prin organizarea de ceremonii militare şi religioase şi depunerea de coroane şi jerbe de flori, informează Agerpres.

Instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959, Ziua Armatei Române este sărbătorită, astăzi, prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente