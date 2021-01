Klaus Iohannis l-a decorat pe ambasadorul SUA şi a salutat numărul mare de trupe americane din România

Într-o ceremonie ţinută la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis l-a decorat pe ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, ”în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul mandatului său în România, precum şi pentru implicarea substanțială în dezvoltarea şi aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre țara noastră şi SUA”.

În discursul ţinut, preşedintele Iohannis a salutat prezenţa crescută a trupelor americane în ţara noastră, ca parte a parteneriatului strategic.

"Reiterez interesul crescut al ţării noastre pentru o prezenţă militară americană sporită în România. Componenta economică şi de energie a parteneriatului strategic a fost extinsă prin încheierea acordului guvernamental în domeniul energiei nucleare civile şi prin progresele înregistrate în identificarea de surse de finanţare pentru proiecte cu caracter strategic în acest domeniu, precum şi pentru proiectele majore de interconectare regională promovate de România.

În spiritul parteneriatului nostru strategic, statele noastre s-au sprijinit reciproc în contextul combaterii pandemiei de COVID-19, inclusiv prin ajutorul SUA dedicat luptei împotriva noului coronavirus în ţara noastră, repatrieri de cetăţeni sau trimiterea unei echipe medicale române în statul Alabama. Dumneavoastră, domnule ambasador, aţi susţinut toate aceste evoluţii", a spus Klaus Iohannis care i-a oferit demnitarului american distincţia Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

La rândul său, Adrian Zuckerman i-a mulţumit preşedintelui României pentru decoraţia primită.

"Sunt foarte recunoscător pentru acest premiu pe care îl primesc şi că am făcut parte din această renaştere care se întâmplă în România. România este o ţară extraordinară, cu un viitor mare şi un potenţial nemaipomenit. În 1965 familia mea şi cu mine am plecat din România în SUA, aveam 9 ani atunci şi România se lupta atunci cu tirania comunismului şi a corupţiei. Un trecut pe care România nu poate să-l repete. Deşi am crescut în SUA, sunt onorat să fiu şi voi fi în inima mea şi român", a declarat Adrian Zuckerman.