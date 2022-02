Ambasadorul României în Danemarca, detalii în cazul părinților români arestați după ce bebelușul lor a ajuns la spital

Drama cuplului arestat în Danemarca este departe de a fi gata. Cei doi părinți sunt încă separați, în timp ce bebeluşul este pe mâna medicilor.

Ambasadorul României la Copenhaga a anunţat că Statul Român a demarat procedurile de repatriere şi bebeluşul este în afara oricărui pericol.

„De când am fost sesizați cu acest caz am intreprins toate demersurile specifice, am trimis note verbale autorităţilor, am intrat în legătură directă cu polițistul de caz.

Vineri seara polițistul de caz ne-a transmis că bebeluşul este în afara pericolului de moarte şi primește îngrijiri medicale în spital, după ce bebeluşul a ajuns în stare critică acolo la spitalul din Odense", a spus Ambasadorul României în Danemarca.

Părinţii vor primii ajutorul unui avocat

Mai mult, părinţii vor primi acum ajutorul unui avocat pentru a-şi pregăti apărarea în faţa statului danez astfel încât arestul preventiv să nu fie prelungit după cele patru săptămâni.

„Procedura standard a presupus punerea la dispoziție a unui avocat din oficiu. Am intrat în legătură cu ei. Autorităţile române competente au demarat deja procedura docilității de repatriere, iar aceasta va fi transmisă pe canale de specifice autorităţilor daneze.

Ceea ce se va întâmpla în continuare cu Matias va decide spitalul şi municipalitatea. Mâine vom avea o discuție cu ei", a mai spus Ambasadorul României în Danemarca pentru Antena 3.

Autorităţile daneze i-au reţinut pe cei doi părinți, de 25 și 27 de ani, cu acuzația că au scuturat puternic copilul atât de fragil la 5 săptămâni. Familia susţine în continuare că de vină pentru starea copilului ar fi, de fapt, nepăsarea moașei. Părinţii i-ar fi spus în mod repetate rânduri că bebelușul plânge prea mult, dar moașa i-asigurat că băiatul este în regulă.

Citiţi şi: Gabriela Firea intervine în cazul românilor despărţiţi de copil şi arestaţi în Danemarca: "Este o opţiune mai bună"