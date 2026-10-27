Ambasadorul Rusiei a fost convocat de urgență la MAE după sabotajul de la Carfil. România acuză Moscova de război hibrid

SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, implicată în provocarea incendiului de la fabrica de arme Carfil

Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat marți la Ministerul Afacerilor Externe, după ce autoritățile române au stabilit că incendiul izbucnit în septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov a fost provocat de o rețea de sabotaj coordonată din Rusia. MAE a transmis un protest ferm Moscovei și a avertizat că incidentul reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și a siguranței cetățenilor.

Convocarea vine după ce Serviciul Român de Informații a anunțat că a identificat, împreună cu parteneri din România și din străinătate, o rețea coordonată din Rusia, implicată în incendiul din 14 septembrie de pe platforma industrială Carfil, aflată în apropierea fabricii de armament din Brașov.

În cadrul discuțiilor de la MAE, reprezentanții României au subliniat că probele strânse în timpul investigațiilor demonstrează responsabilitatea părții ruse pentru acest act de sabotaj. Ministerul a condamnat incidentul și a atras atenția asupra consecințelor pe care astfel de acțiuni le pot avea asupra securității României.

„Ministerului Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”, se arată în comunicatul transmis de MAE.

Ce au descoperit anchetatorii despre sabotajul de la Carfil

Incendiul a izbucnit pe 14 septembrie 2026, pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea societății Carfil SA, filială a companiei naționale Romarm.

Potrivit informațiilor prezentate de SRI și DIICOT, trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, sunt implicați în acest caz. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare.

Doi dintre suspecți au fost prinși și arestați preventiv în Germania, unde pregăteau acțiuni similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii au stabilit că rețeaua nu avea ținte doar în România. Coordonatorii din Rusia vizau și alte obiective din regiune, inclusiv fabrici de armament și facilități de interes militar și industrial.

Directorul fabricii Carfil, Mircea Petru Tanțău, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că unitatea primise încă din primăvară avertismente privind riscul unor acțiuni de sabotaj. Acestea au fost reluate în luna august, înainte de producerea incendiului.

România condamnă și atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

În cadrul convocării ambasadorului rus, Ministerul Afacerilor Externe a adus în discuție și atacurile forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în urma cărora au fost înregistrate victime.

Partea română a condamnat aceste atacuri sistematice, subliniind că încalcă dreptul internațional și pun în pericol siguranța navelor și libertatea navigației.

MAE a avertizat că acțiunile Rusiei afectează grav securitatea întregii regiuni a Mării Negre.