Sabotajul de la Carfil Brașov. Directorul fabricii: „Am fost avertizați din martie că vom fi țintă în august”. Ce măsuri s-au luat

Imagini exclusive din fabrica de armament din Brașov, care a fost incendiată. FOTO: Antena 3 CNN

Directorul fabricii de armament Carfil din Brașov, Mircea Petru Tanțău, a declarat la Antena 3 CNN că, deși inițial a crezut că incendiul din 14 septembrie a fost răzbunarea unui fost angajat nemulțumit, s-a gândit apoi la avertismentele primite încă din primăvară că unitatea ar putea fi ținta unor sabotori, după ce Serviciul Român de Informații a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului.

„În ziua de 14, când am văzut locația care a fost incendiată și am văzut filmările, am crezut că este o răzbunare a cuiva care, probabil, a lucrat acolo și, eu știu, avea ceva nemulțumiri. Dar, după aceea mi-am adus aminte de avertizările care ne-au fost făcute, transmise nouă, începând cu prima parte a acestui an, confirmate și reamintite și în luna august. Și m-am gândit că s-ar putea să nu fie doar o răzbunare, ci să fie un act de sabotaj”, a explicat directorul Carfil.

Potrivit SRI, incendiul a avut loc pe 14 septembrie 2026, în incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății Carfil SA, filială a Companiei Naționale Romarm.

DIICOT a precizat că în cauză sunt implicați trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare. Doi dintre ei au fost prinși și arestați preventiv în Germania, unde pregăteau fapte similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii spun că misiunile rețelei nu se limitau la România, coordonatorii din Rusia stabilindu-i o serie extinsă de ținte din regiune, de la fabrici de armament de stat și private până la alte obiective de interes militar și industrial.

„Toți cei aproape șase sute de angajați sunt instruiți pe bază de semnătură”

Mircea Petru Tanțău a precizat că, imediat după ce a primit primele avertismente, în primăvară, conducerea fabricii a luat măsuri suplimentare de securitate și i-a instruit pe toți angajații să semnaleze orice prezență suspectă.

„Cred că ceea ce am făcut noi ar fi un lucru de urmat și pentru cei care au în coordonare atât capacități de producție militare, cât și unități militare. De când am fost înștiințați primăvara, de prin martie anul acesta, că s-ar putea să fim în atenția unor acțiuni ale unor sabotori, am intrat puternic în acțiune și am făcut un instructaj la tot personalul”, a declarat el.

„Deci, toți cei aproape șase sute de angajați sunt instruiți pe bază de semnătură ca, la orice sesizare privind cineva care nu are ce căuta în zona fabricii, în jurul fabricii – nu doar în perimetrul fabricii, ci și în parcare, eu știu, în zonele de proximitate –, să sesizeze automat ofițerul de serviciu și chiar să sune la 112. De asemenea, am întărit controalele suplimentare la serviciul de pază, atât cel al nostru, cât și paza înarmată cu firmă privată. Deci ne-am luat cât am putut de multe măsuri ca să aflăm din timp dacă e ceva nelalocul lui, ceva neobișnuit”, a adăugat directorul.

Niciun colet nu mai intră în fabrică

Întrebat despre avertismentul SRI potrivit căruia recrutarea sabotorilor poate începe cu sarcini aparent banale, precum fotografierea unei clădiri sau ridicarea unui colet, Tanțău a explicat că fabrica a interzis accesul curierilor în incintă.

„La noi, acum este un serviciu din ăsta de curierat foarte la modă, dar vreau să vă spun că la noi, în interiorul societății, nu intră niciun colet. Cei care vin cu coletele se opresc în parcarea preuzinală; cei care sunt șefi de tură sau de serviciu anunță persoana care trebuie să ridice coletul”, a spus el.

„Deci nu au ce căuta în perimetrul societății, în interiorul societății, chiar dacă este vorba despre pavilionul administrativ. Deci, dacă nu e secție de producție, tot nu au ce căuta”, a precizat directorul Carfil.

SRI atrage atenția că recrutarea pentru astfel de operațiuni se face de regulă prin rețelele sociale, iar persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru sarcini punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave și pot ajunge până la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate, iar cei care refuză pot fi supuși presiunilor și șantajului.

„Avem deja avertismente începând cu luna martie”

„V-am spus că noi avem deja avertismente începând cu luna martie, confirmate, date aproape ca certe că vom fi țintă în august. Sperăm să cooperăm în continuare, să cooperăm cu poliția. Avem un ofițer delegat de la Inspectoratul Județean Brașov. Relația cu Carfilul fiind nominalizată, am transmis și la ROMARM în numele dânsului. Deci suntem cu atenție mărită față de orice nu este normal să fie sau să se întâmple”, a declarat Mircea Petru Tanțău.

Reacții la cel mai înalt nivel

Președintele Nicușor Dan a condamnat orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis șeful statului.

Premierul Luca Niculescu a declarat, la Chișinău, că „România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale” și că „nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României”.

Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a legat incendiul de la Brașov de atacurile recente cu drone din Marea Neagră.

„Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone. Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO”, a transmis Grindeanu.

Și AUR a condamnat, în premieră, Rusia, cerând totodată explicații președintelui, CSAT și Guvernului.

„AUR condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile”, se arată în comunicatul partidului condus de George Simion.

După dezvăluirile SRI, măsurile de pază au fost sporite la toate obiectivele militare din România, iar Ministerul de Interne a anunțat intensificarea patrulelor în apropierea infrastructurilor critice și a platformelor industriale cu profil de apărare.

Carfil Brașov funcționează din 1922 și produce tehnică militară pentru Armata Română din 1936. Fabrica a semnat recent un memorandum de înțelegere cu compania greacă Altus LSA pentru cooperare în domeniul sistemelor autonome și al apărării antidronă.