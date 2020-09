Ambulanţier revoltat după ce a aşteptat ore întregi cu bolnavii de COVID în maşină: "Să vină Arafat să rezolve problema"

"Sunt opt bolnavi, doi la noi şi ceilalţi sunt la colegi. Nu se poate, e ceva strigător la cer! De două ore stăm aici. Ni s-a spus că spitalul nu-i primeşte, noi stăm aici ca proştii. Să vină domnul Raed Arafat să rezolve situaţia odată că nu se mai poate!", strigă revoltat un ambulanţier îmbrăcat din cap până în picioare cu un costum de protecţie împotriva Covid.

Ambulanţierul şi colegii săi au transportat de la alte spitale pacienţii, care acum nu mai erau preluaţi de medicii spitalului. "Aşteptăm să vedem unde o să-i ducem, bolnavi cu handicap, oligofreni, făcuţi pe ei, nu se poate aşa ceva. Uitaţi-vă, stăm de nu ştiu câte ore, avem şi noi nevoi, suntem oameni, nu?", spune ambulanţierul.

"Nu se poate, nu e posibil aşa ceva. Este al doilea rând de pacienţi, ceilalţi sunt la Caracal, şi mai urmează încă unul." - se revoltă bărbatul.

Spitalele nu ştiu unde să trimită bolnavii de Covid

Ulterior, în cadrul aceleiaşi emisiuni, Răzvan Dumitrescu a prezentat o discuţie cu un alt cadru medical care a explicat că reprezentanţii spitalului din Slatina nu ştiau unde să trimită pacienţii internaţi cu Covid.

"În curtea spitalului am stat două ore. Am stat efectiv în autosanitară, noi cu doi pacienţi, cei de la ISU cu şase bolnavi şi am aşteptat ca conducerea judeţului Olt, DSP-ul, directorii spitalelor Slatina - Caracal să se hotărască unde ducem acei pacienţi.", spune angajatul de la Ambulanţă.

"Au făcut o mică şedinţă că nu voiau să-i primească, în Slatina nu voiau să-i primească, Caracal nu voia să-i primească. Oamenii au fost evaluaţi în maşină, a venit şeful de secţie, le-a scris numele. Acei oameni sunt netransposabili, nu se putea discuta cu ei, au mari probleme, nu puteau să răspundă la nicio întrebare. I-au evaluat din priviri." - a explicat angajatul Serviciului Judeţean de Amubulanţă Olt.

"Dacă spui un adevăr eşti privit ca un trădător, ca un om nu ştiu de care. Directorul a trimis o altă ambulanţă la spitalul din Slatina, cu alţi colegi şi ne-au înlocuit. Noi am mers la decontaminare. Ei au preluat bolnavii şi au mers cu ei la Caracal."

"Eu şi câţiva colegi am dat în judecată staţia de Ambulanţă şi Ministerul pentru că nu ne-au dat banii de Covid, pe două luni, mai ales că o colegă a fost infectată, nu a primit niciun ban." - spune ambulanţierul.