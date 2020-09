Ana Maria Bucura, muza lui Karl Lagerfeld, voluntariat pentru a ajuta copiii din spitalele de stat românești

După ani de zile petrecuți în Paris, unde a fost numită muza designerului casei Chanel, Karl Lagerfeld, Ana Maria s-a întors de câțiva ani în România și și-a propus să facă mai ușoară și mai frumoasă viața copiilor internați în spitalele de stat.

A înfințat asociația „Magic Wings” și împreună cu voluntarii și-a propus să doteze secțiile spitalelor cu echipamente medicale de ultimă generație, astfel încât cei mici să beneficieze de un disgnostic corect și rapid și de intervenții medicale la standarde euriopene. Primii pași au fost deja făcuți, multe saloane de spital fiind acum mult mai primitoare pentru micii pacienți

Ana Maria Bucura, fondatoarea acociației „Magic Wings”

Ana Maria Bucura a vorbit la Antena 3 despre cum a luat naștere acest proiect și cum sunt cei mici ajutați de asociația pe care a înfințat-o.

„Asociația este un proiect de suflet și am vrut să continui activitatea mea de voluntariat din ultimii cinci ani. Ne propunem să participăm împreeună la reabilitarea, dotarea și modernizarea secțiilor din sitalele publice pentru copii. Am luat saltele, aparate de aer condiționat, acum refacem bucătăria, am luat laptopuri, imprimante. Cei care vor să participe sunt invitați. Informații se gsesc pe siteul nostru, pe Instagram sau Facebook.

Medicii sunt foarte deschiși și foarte fericiți, e o comunicare foarte bună, sunt dornici să ajute. Am întâlnit și copii, am făcut teatre, am oferit cadouri. Au fost momente foarte emoționante. În proiectele pe care le demarez, iau în calcul ce vede și fetița mea și cum vreau să o educ. Este foarte empatică, înțelege norcul pe care ea îl are”, a povestit Ana Maria la „Eroul Zilei”.

