Eroul zilei. Ana Petcu, tânâra care inspiră o generație

Totul la pornit din plictiseala cauzată de starea de urgență din primăvară iar clipurile publicate de Ana Petcu au explodat. Deja sunt vizualizate de peste 11 milioane de ori și are peste 400.000 de urmăritori.

”A fost o inspirație de moment”, spune Ana Petcu, creatoare de conținut.

”A apărut TikTok și am văzut cât de simplu este, mai ales că un video are maxim un moment. Și am spus să încerc să fac ceva, pentru că restricțiile ne-au limitat câmpul vizual la sufragerie, frigider și social-media am spus că ar fi fain să mă agăț de ceva și să am un task pe zi.

Task-ul meu pe zi era un TikTok în care făceam chestii prin casă să arăt lumii că nu e așa rău să stai în casă și am reușit”, a dezvăluit ea.

O tânără a cucerit TikTok-ul românesc în numai câteva luni

”Îmi place să spun povești, că am avut niște experiențe neobișnuite cu profesori. Nu-mi doream să dansez, să cânt sau să fac mici jocuri actoricești.

Nu-mi doream să fiu ca toți ceilalți și TikTok e o platformă care îți permite”.

Ana Petcu a fost eroul zilei, marți, la Antena 3.