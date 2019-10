Anastasia Soare și familia ei, la Sinteza Zilei: După 30 de ani împreună în România

Mihai Gâdea și Mircea Badea au adus, în premieră într-o emisiune televizată, familia Anastasiei Soare, cea mai bogată româncă din lume.

Invitată în ediția de duminică a emisiunii Sinteza zilei, de la Antena 3, Anastasia Soare a venit însoțită de mama și de sora ei.

”E foarte important pentru mama”, a spus Anastasia Soare.

În ciuda succesului ei uriaș, Anastasia Soare mărturisește că mama ei încă îi cere des să nu mai fie modestă și să le spună și rudelor din România cât este de faimoasă.

„Am mai dat interviuri, dar niciodată cu mama. Și, în mod special, ea iubește emisiunea dumneavoastră”, a mai spus Anastasia Soare.

Business-ul spectaculos pe care îl avea mama Anastasiei Soare în România

„Mi-a plăcut tare mult croitoria. Soțul făcea haine bărbătești și eu făceam haine de damă”, a povestit mama Anastasiei Soare, care a învățat de mică să se descurce și să câștige bani ca să supraviețuiască comunismului.

O poveste de viață la fel de fascinantă are și sora Anastasiei, Cornelia, care a plecat în Austria împreună cu fiica ei, la acea vreme în vârstă de 7 ani, deși nu cunoștea limba germană.

”Stiind limba poți să spui cine ești”, a spus Cornelia, la Antena 3.

„Ceea ce mi-a dat putere a fost copilul. Să îi ofer un viitor. Dacă tot am făcut pasul asta și am pierdut tot, măcar să-i ofer un viitor. (...) Nu mi-a fost rușine de muncă. Am știut din prima zi în care am spălat WC-urile în cafeneaua aceea că eu o voi conduce într-o zi. (...) Mi-am luat cetățenia după cinci ani petrecuți în Austria”, a povestit Cornelia.