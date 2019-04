Anchetă-bombă! Cum de Laura Codruța Kovesi încă beneficiază de protecție din partea SPP

Foto: Agerpres

Anchetă-bombă cu dezvăluiri din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Laura Codruța Kovesi a fost zilele acestea la Bruxelles și la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție însoțită de un SPP-ist și de o mașină care aparține Serviciului de Protecție și Pază.

Cei de la Serviciul de Protecție și Pază au explicat de ce doamna Kovesi încă se bucură de aceste servicii.

„Serviciul de Protecție și Pază, conform prevederilor articolului 14 alin. (2) din Legea 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, asigură protecția demnitarilor stabiliți prin lege. Serviciul de Protecție și Pază își păstrează neutralitatea și își desfășoară activitatea conform legii”.

Întrebată dacă e normal să meargă cu mașină și pază de la SPP, Kovesi a spus că „da, am protecție în acest moment. Protecție față de faptul că am primit numeroase amenințări. Atunci când am încheiat mandatul, am trimis copie după toate amenințările pe care le-am primit și toate riscurile care există cu privire la siguranța mea fizică și Consiliului Suprem de Apărare a Țării a decis că trebuie să beneficiez de protecție în continuare”.

Generalul Dumitru Iliescu, fost șef SPP- „Cu siguranță Serviciului de Protecție și Pază nu putea să asigure protecție în continuare doamnei Kovesi dacă nu avea o decizie legală la bază, adică decizia Consiliului Suprem de Apărare. Pentru că lucrurile dacă le făceau din proprie inițiativă, erau foarte complicate. Misiunea de protecție e o misiune de luptă. Persoana care face protecția are dotarea necesară pe care o folosește în cazul în care e în pericol demnitarul și vă dați seama care ar fi consecințele legale pentru cei care ar lua o asemenea decizie de a asigura o protecție nelegală”.