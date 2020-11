Ancheta epidemiologică abia la două săptămâni după decesul unei femei din Capitală

Și-a găsit în final sfârșitul într-o unitate medicală din Ilfov iar inspectorii DSP au început ancheta epidemiologică abia la câteva zile după ce aceasta a fost înmormântată. Este dezvăluirea făcută de rude.

Mai multe decât atât, băiatul femeii acuză că, pentru a lua rezultatele analizelor de la spitalele unde pacienta a fost internată, i-au cerut acordul persoanei decedate.

Femeia a fost internată la Spitalul Victor Babeș din Capitală imediat după ce testul pentru COVID a ieșit pozitiv. Ulterior a fost trimisă la Spitalul Sfântul Pantelimon, dar pentru că starea ei s-a agravat, pacienta a fost mutată la Spitalul din Ilfov, pe secția de Terapie Intensivă.

Din acel moment, familia nu a mai putut vorbi cu ea decât o dată pe zi, la prânz. În ziua decesului, fiul a mai sunat și seara. Atunci i s-a spus că mama lui murise deja de trei ore.

Pe lângă lipsa de comunicare, bărbatul acuză medicii de la spital că nu i-au dat documentele mamei pentru rezultatele testului COVID.

Am sunat și la Pantelimon și la Ilfov să cer documentele medicale, ce analize s-au făcut pe toată durata șederii în spital, rezultatul testului COVID, și așa mai departe. Inițial, mi s-a spus că trebuie să trimit o adresă către fiecare spital, iar ulterior, când voi fi sunat, să merg să iau actele.

Am sunat în dimineața următoare și mi s-a spus că nu se poate, că trebuie să am acordul explicit al decedatului. Am făcut și o glumă nesărată la momentul acela și am spus că o să cer o deshumare.