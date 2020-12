Andrada, fata nevăzătoare care a impresionat o ţară întreaga. Tânăra fenomen de la X Factor l-a emoţionat pe Ștefan Bănică până la lacrimi

Andrada Precup a oferit un moment de excepție în Bootcamp, jurații au aplaudat-o în picioare și au catalogat momentul ca fiind unul mult decât perfect.

Andrada este nevătoare, însă consideră că în schimbul deficienței, Dumnezeu a recompensat-o cu harul de a cânta.

De Ziua Naţională a României, Andrada a cântat, live, la Antena 3 piesa care l-a impresionat pe Ștefan Bănică la X Factor

Mihai Gâdea, impresionat de vocea tinerei nevăzătoare

''Reacţia pe care tu o stârneşti este una incredibilă. Vocea ta este incredibilă. Pe lângă faptul că eşti foarte frumoasă, mai ai şi această voce senzaţională. Este acolo foarte multă emoţie pe care tu reuşeşti să o transmiţi. Sunt tare bucuros că în această zi atât de importantă pentru noi eşti cu noi aici.

Mirabela Dauer: Are voce de înger!

''Când am auzit-o pe Andrada, am zis: Aici s-a terminat concursul! Ce poate să mai fie după ea? Nu se poate. Este un înger. Are voce de înger (...) O voce ca a ei este rară. Vocile acestea sunt atât de rare şi poate că ani de zile nu s-au mai născut aşa voci. E păcat de ea să se piardă. Cred că trebuie încurajată şi ajutată mult, pentru că, la noi în ţară, nu prea se ajută valorile, iar copilul acesta trebuie ajutat ca să nu plece. Eu când văd ceva valoros în ţara asta, mă rog la Dumnezeu să nu plece'', a spus Mirabela Dauer.

Andrada Precup: Iubesc enorm ceea ce fac şi muncesc foarte mult!

''Iubesc enorm ceea ce fac și muncesc foarte mult, mai ales de când am intrat la colegiul național de muzică ''George Enescu''. Acolo mi-am dat seama că muzica nu e un drum uşor, aşa cum poate unii dintre noi credem'', a spus Andrada Precup, în exclusivitate la Antena 3.

Momentul de la X Factor în care Andrada l-a emoționat până la lacrimi pe mentorul categoriei sale de vârstă, Ștefan Bănică.