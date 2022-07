Caz unic la Bacalaureat în România | Andreea şi Cezara, gemenele din Botoşani care au obţinut 10 pe linie

"Am muncit foarte mult, nu neapărat în ultimul an de liceu, ci mai degrabă în decursul anilor de şcoală. Am muncit alături de profesori foarte buni, profesionişti din toate punctele de vedere, atât la Matematică, Informatică, Română, precum şi la alte ştiinţe.

Am muncit şi pe cont propriu foarte mult pentru că am ştiut pentru ce muncim, cu ce scop muncim şi ce vrem să facem cu viitorul nostru.

Suntem foarte pasionate de matematică şi informatică şi de aceea vom urma o facultate care are la bază atât matematica, informatica, cât şi fizica şi anume Automatică şi Calculatoare.

Andreea va studia la Bucureşti, iar eu îmi doresc să studiez la Cluj şi după terminarea facultăţii ne dorim să lucrăm într-o multinaţională şi de ce nu, poate chiar în afară dacă se iveşte această ocazie", a povestit Cezara Iurea în direct la Antena 3.