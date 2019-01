Andreea Cosma, prima reacție după clasarea dosarului său: „De cinci ani ne luptăm cu aceste mizerii”

Înfrângere usturătoare pentru unitatea de elită de la Ploieşti. Unul dintre dosarele deschise de Onea şi Portocală pe numele familiei Cosma a fost închis de structura DNA centrală.

„E vorba de un dosar început acum câțiva ani de structura DNA Ploiești, dosar în care am fost audiată în decembrie 2018 la București. Astăzi am aflat că am primit clasare. E vorba de niște terenuri pe care, la un moment dat, când Mircea Negulescu mi-a deschis primul dosar penal la care am luat clasare, mi-a extins urmărirea penală cu privire la aceste terenuri acuzându-mă de mai multe infracțiuni. Tot aceste terenuri le-a băgat și în dosarul în care s-a judecat tatăl meu și fratele meu. Și tot cu aceste terenuri mi-a început și mie urmărirea penală pentru luare de mită, împreună cu tatăl meu, dosar care a rămas într-un sertar la DNA și care s-a finalizat acum”, a declarat Andreea Cosma.

Andreea Cosma a precizat că este vorba despre un dosar deschis de Lucian Onea.

„A fost un dosar deschis de Lucian Onea. Mircea Negulescu nu era atunci la DNA Ploiești, era la Curtea de Apel. De aceea m-a acuzat pe mine tot cu aceste terenuri într-un dosar la Curtea de Apel. În paralel, DNA Ploiești îl acuza pe tatăl meu... De cinci ani de luptăm cu aceste mizerii”, a mai spus Andreea Cosma.

„Am făcut o plângere cu privire la modul în care s-a întocmit rechizitoriul meu făcut de DNA Ploiești, în care în primă instanță am luat o condamnare. Am să demonstrez că toate legile care au stat la baza întocmirii acestui rechizitoriu nu se aplică în cazul meu”.