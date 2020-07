Andreea Nechita, medicul care care vindecă oameni din scaunul cu rotile. Momentele de reușită profesională îi dau forța de a merge înainte

Copilăria petrecută mai mult prin spitale și viața într-un scaun cu rotile au facut-o să-și dorească să devină medic și să-i vindece pe alții. Andreea Nechita visează ca într-o zi să poată merge din nou și să lupte cu mai multă putere pentru drepturile tinerilor ca ea.

„În anul 2008, am avut o operație de ocluzie intestinală, în urma căreia nu am mai putut să merg, am stat la pat, operația nu a fost o reușita, din contră m-a imobilizat, din noiembrie 2008 nu am mai putut să mai păsesc”, a povestit Andreea.

Andreea este acum medic rezident dermatolog la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi

La 3 ani, parinții și-au dat seama ca fetița lor merge mai greu decat ceilalți copii. Iar în timp, problemele ei de sănătate s-au agravat. Diagnosticul cert l-au aflat în 2007: fetița lor suferea de amiotrofie spinală. La 15 ani, după o operaţie de ocluzie intestinală, n-a mai putut să meargă deloc. A rămas în scaun cu rotile. Asta i-a schimbat viața însă întodeuna gândește pozitiv: „Fiecare are un drum, și probabil ca daca nu eram in situația asta, nu știu dacă aș fi ales Medicina.Toate se intampla cu un scop”.

Copilul care a crescut mai mult în spitale, așteptând un diagnostic clar pentru boala ei și o vindecare a ales la maturitate să-i vindece pe alții. Andreea Nechita a studiat Medicina la Iaşi şi nu şi-a pierdut încrederea ca va deveni un medic bun: „Ambitia o am de când m-am nascut, dar puterea vine, nu as fi putut sa ma descurc singura”.

În halatul ei alb imaculat, Andreea e mulțumită că și-a împlinit un vis. Mai are unul: să meargă din nou și să fie independentă. Să lupte cu indiferența instituțiilor care acum fac prea puțin pentru oamenii care trăiesc într-un scaun cu rotile. Și să convingă comunitățile că de sprijinul și de întelegerea lor poate depinde succesul unor tineri a căror viață e o luptă continuă pentru sănatate.

Momentele de reușită profesională i-au dat forță

Andreea a vorbit la Sinteza Zilei despre drumul pe care l-a ales: „Am ales să studiez cât de mult pot, asta m-a ajutat să trec peste acel moment. Primul moment care mi-a dat forță a fost când am fost acceptată la Facultatea de Medicină și al doilea a fost atunci când am dat examenul de rezidențiat și am ales ca și specialitate dermatologia. Mi-am dorit din suflet să fiu dermatolog. Momentele de reușită profesională mi-au dat forță. După ce am rămas în scaunul cu rotile am luat decizia fermă de a da la medicină. Există șansa pentru mine să merg din nou, urmez un tratament. De la o lună la alta ne aștepătăm să fiu din ce în ce mai bine”, a povestit Andreea la Sinteza Zilei.

Medicul care care vindecă oameni din scaunul cu rotile