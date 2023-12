Andrei Baciu a demisionat din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: "Aleg să îmi înaintez demisia de onoare"

Andrei Baciu demisionează din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)

Sursa foto: Facebook/ Andrei Baciu

"Astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Aleg să îmi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna, și nu dintr-o obligație legală", a scris Andrei Baciu pe Facebook.

De-a lungul a nouă ani de când s-a întors în România și în special în ultimii patru ani, în rolurile pe care le-a avut în timpul crizelor globale pe care România le-a traversat, Baciu spune că a acționat cu „un respect neclintit pentru legislație, instituții și cetățeni. Medic fiind, am pus mereu pe primul loc binele pacienților. Am încredere deplină în actul de justiție, convins fiind că adevărul și dreptatea vor prevala”.

Numele lui Andrei Baciu ar apărea în referatul DNA în care procurorii cereau ridicarea imunității pentru Florin Cîțu, în cazul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid.

Tunurile de sute de milioane de euro din pandemie. Pe lista DNA stau dosare cu nume grele

Ancheta momentului are ca subiect tunurile de sute de milioane de euro care au fost date în perioada pandemiei de Covid-19, prin achiziția de vaccinuri într-un număr mult mai mare decât era necesar.

Dacă stăm să-i ascultăm acum pe Florin Cîțu și Dan Barna în filmulețele în care promovau vaccinarea împotriva Covid-19, pare că nimeni nu a decis cumpărarea dozelor de vaccinare. Fiecare aruncă vina de la unul la altul.

Nimeni nu-și asumă cumpărarea a aproape 90 de milioane de doze, deși ar trebui să își asume toți semnăturile, sunt ale tuturor pe contractele de sute de milioane de euro. Aproape toate cu încălcarea dispozițiilor legale, spun procurorii DNA.

Toate contractele după 29 ianuarie 2021 au fost abuzive. Toate dozele de vaccin cumpărate după această dată au fost în surplus, este scris în referatul procurorilor. Practic, noi toți ar fi trebuit, conform calculelor lor, să ne vaccinăm fiecare cu câte nouă doze.

”Misiune îndeplinită”, au spus la finalul campaniei de vaccinare. Doar că a fost un eșec. Doar 40% dintre oamenii eligibili s-au și vaccinat, așa că statul român a rămas cu milioane de doze în depozite.

În depozitele din toată țara sunt aproape 8 milioane de doze care fie au expirat, fie urmează să expire. Un milion de euro prejudiciu, spun procurorii DNA, doar pentru achiziție.

Dar statul a plătit și va plăti și să le distrugă. Florin Cîțu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă sunt acum urmăriți penal pentru abuz în serviciu și complicitate. Din fața DNA, Vlad Voiculescu a aruncat mingea chiar mai sus, până la președintele Iohannis.

”N-am venit cu mâna goală. V-am adus câteva materiale. Pe prima pagină, domnul Iohannis, pe a doua pagină, domnul Ciucă, pe a treia pagină, domnul Gheorghiță, pe a patra pagină domnul Baciu. Și aici se cam termină. Nu numai că n-am semnat contractele respective, ci atunci când luau deciziile să le semneze și când comunicau decizia către Comisia Europeană, care făcea comanda mai departe, nici măcar nu mă informau”, a declarat Vlad Voiculescu din fața sediului DNA.

Se cere audierea lui Klaus Iohannis la DNA în dosarul pandemiei

Mai mult, anunță chiar că va cere audierea la DNA a lui Klaus Iohannis.

”Îl aveți aici, pe prima pagină, pe domnul președinte. Dacă acest proces va continua, îl voi invita să vorbească, îl voi invita să spună ce decizie a luat. Nicio decizie importantă nu era luată de domnul Cîțu fără domnul președinte. Adevărul o să reiasă în urma documentelor, în urma consultării documentelor, în urma declarațiilor diverșilor oameni care au fost implicați. Domnul procuror mi-a spus că nu a intervievat încă pe nimeni în afară de domnul Cîțu, acum două zile, pe mine acum, o să urmeze doamna Mihăilă, o să urmeze domnul Andrei Baciu, după care o să urmeze alții care pot picta întregul tablou. Poate îmi face o surpriză și îl invită pe domnul președinte chiar săptămâna viitoare. Deciziile erau luate de către premier în împreună cu președintele”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

Andrei Baciu, fost secretar de stat, actualul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Raed Arafat, care la vremea respectivă era comandantul operațiunii, și Valeriu Gheorghiță, șeful campaniei de vaccinare. Toți trei ar putea fi chemați de procurori să dea declarații. Andrei Baciu și generalul Valeriu Gheorghiță sunt menționați de procurori în documente. Despre dosarele pandemiei au vorbit atât fostul procuror al DNA, cât și actualul șef, Marius Voineag.

”S-a profitat la maxim de o relaxare a condițiilor privind achizițiile publice, pentru că, fiind stare de urgență, era firească o astfel de relaxare. Numai că cei are conduceau instituțiile publice și care aveau calitate de autoritate contractantă au depășit și acea relaxare prevăzută de lege. S-au dus dincolo de această relaxare, au profitat de situația de urgență, au profitat de suferința oamenilor și au hotărât să se îmbogățească. Am evaluat prejudiciile din dosarele Direcției Naționale Anticorupție în luna decembrie și aceste prejudicii se ridică la peste 4 miliarde de euro. Avem vreo 90 de dosare deschise, nu numai cu izoletele, cu toate tipurile de dispozitive medicale, cu măști, cu izolete, cu camere barice. Noi avem dosare în lucru, unele din acestea am fost sesizați sau ne-am sesizat în 2020, cu altele în 2021 sau în 2022. De exemplu, dosarul mare cu vaccinurile este o sesizare din oficiul procurorului”, a declarat Crin Bologa, fost procuror șef al DNA.

Tunurile de sute de milioane de euro, zeci de dosare și sute de suspecți

Așteptăm și rezultatele confirmate și de judecători. Dacă vor avea sau nu succes anchetele, rămâne de văzut. Actualul procuror-șef al DNA a dat însă direcția: este DNA 2.0., iar fiecare procuror are target cel puțin un dosar de calibru.

”Să ne asumăm ca măcar un dosar de calibru per procuror, pe care noi trebuie să-l avem anual, un dosar de impact cu ceea ce numim noi marea corupție. Procurorii trebuie să înțeleagă că dincolo de remunerațiile de statut, de beneficiile pe care le avem, și noi trebuie să livrăm ceva. E o chestiune foarte simplă. Trebuie să își asume, să aibă alt curaj. Suntem într-o altă paradigmă, nu suntem asediați de nimeni, toată lumea are așteptări de la noi”, a declarat Marius Voineag, actualul șef al DNA.

Cu ochii și urechile suntem însă și spre Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși. Acolo pot fi chemați la declarații chiar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful Pfizer. Ei au fost în centrul celui mai mare scandal cu privire la felul în care au fost semnate contractele și mai ales ce scrie în ele.

”Este un dosar complex, deschis de Parchetul European. Se lucrează în dosar, dar trebuie să luăm în considerare faptul că anumite activități s-au derulat pe teritoriul unor state care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Statele Unite este unul dintre ele și atunci cu siguranță va dura această investigație”, a declarat Laura Codruța Kovesi.