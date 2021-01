Angajaţii CFR Călători vor avea un nou look! Cum vor arăta uniformele

Cei care vor călători cu trenurile CFR Călători vor vedea că angajații au un nou look.

Noile uniforme vor fi culorile bleumarin, bleu și vișiniu.

„Elementele vestimentare ale uniformei constau în: costum iarnă/vară pentru femei și bărbați, cămăși cu mânecă lungă/scurtă pentru femei/bărbați, pălărie femei/șapcă bărbați, eșarfă femei /cravată bărbați, haină impermeabilă cu mesadă detașabilă pentru femei/bărbați, pantofi. Noul design al uniformelor de lucru face parte din strategia de modernizare a CFR Călători și de îmbunătățire continuă a imaginii proprii”, au transmis, miercuri, reprezentanții CFR Călători.



De noile uniforme vor beneficia aproximativ 4.000 de angajați care intră în relație directă cu publicul: personalul de tren (șef de tren, conductor, însoțitor de vagon de dormit), casieri, personalul de la informații, șef tură comercial, instructor stație, șef stație, etc.



„După foarte mulți ani CFR Călători reușește să achiziționeze noi uniforme pentru salariații în contact cu publicul călător. Am avut în vedere ca acestea să asigure o imagine plăcută pentru cei care folosesc serviciile noastre, călătorii, dar și un confort sporit pentru cei ce le poartă, ținând seama de programul de lucru al colegilor noștri. Consolidăm astfel doi dintre cei trei piloni pe care i-am adoptat la începutul anului, și . Despre al treilea obiectiv, trenurile, ați primit constant informații de-a lungul acestui an, obiectivul 1000+ vagoane atins mai devreme cu 4 luni, programele de reparații locomotive și sporire confort în automotoare. Continuăm!” a declarat Dan M. Costescu, directorul general al CFR Călători. ții>

''Vă așteptăm la bordul trenurilor CFR Călători cu un nou look!

Colegii noștri poartă de luni o nouă uniformă. Ca element de noutate, pe mânecile de la sacou sunt aplicate galoane de culoare vișinie, în raport cu funcția deținută'', se arată în mesajul de pe pagina de Facebook a CFR Călători.

Detalii uniformă:

Culorile pentru obiectele vestimentare din care se compune uniforma de serviciu

Costum bărbați și femei: culoarea bleumarin închis

Cămașă:

Culoarea bleu pentru funcțiile: casier cf, casier cf verificator, informator călători, vânzător bilete, șef agenție de voiaj, lucrător gestionar alimentație publică, lucrător comercial și șef tură la comanda personalului de servire a vagoanelor de dormit și restaurant.

Culoarea bleumarin închis pentru funcțiile: șef tren, conductor, conductor vagon de dormit și cușetă, șef stație, instructor comercial, inspector control trenuri.

Cravată:

Culoarea bleumarin închis cu dungi alb și vișiniu pentru funcțiile: casier cf, casier cf verificator, informator călători, vânzător bilete, șef agenție de voiaj, lucrător gestionar alimentație publică, lucrător comercial și șef comanda personalului vagoane de dormit și restaurant.

Culoarea vișiniu pentru funcțiile: șef tren, conductor, conductor vagon de dormit și cușetă, șef stație, instructor comercial, inspector control trenuri.

Eșarfă:

Culoarea bleumarin închis cu dungi alb și vișiniu pentru funcțiile: casier cf, casier cf verificator, informator călători, vânzător bilete, șef agenție de voiaj, lucrător gestionar alimentație publică, lucrător comercial și șef comanda personalului vagoane de dormit și restaurant.

Culoarea vișiniu pentru funcțiile: șef stație, instructor comercial, inspector control trenuri.

Ca element de noutate, pe mânecile de la sacou sunt aplicate galoane de culoare vișinie, în raport cu funcția deținută, astfel:

1 galon pentru funcțiile: conductor, conductor vagon de dormit și cușetă, vânzător bilete, informator călători, lucrător gestionar alimentație publică, lucrător comercial;

2 galoane pentru funcțiile: șef tren, casier cf, casier cf verificator, șef tură, șef comanda personalului vagoane de dormit și restaurant;

3 galoane pentru funcțiile: instructor comercial, inspector control trenuri, șef agenție de voiaj, șef stație.

Însemnele specifice CFR Călători

Pe sepci și pălării au fost aplicate embleme cu logo-ul societății.

La uniforma (sacou) se vor purta ecusoane cu logo-ul societății.

De asemenea, CFR Călători a anunțat că trenurile zăpezii vor cicula și în acest an, după Sărbătorile de iarnă, între 4 ianuarie și 28 februarie.

Turiștii care vor vrea să meargă la munte să se distreze pe Valea Prahovei și Vatra Dornei vor beneficia de reduceri de 25% a biletelor.

