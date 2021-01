Angajații CJ Iași, scut în fața lui Costel Alexe. Reporterii Antena 3, amenințați de secretara fostului ministru

Secretara lui Alexe a amenințat reporterii Antena 3, că vor fi dați afară cu forța din Consiliul Județean, instituție publică, dacă îl mai deranjează pe domnul președinte.

Discuţie secretară-reporter

''V-am spus o dată - nu vă poate primi!

V-am spus, nu mai...

Are programul făcut domnul președinte.

Este în discuții, într-o întâlnire.

Nu mai insistați!

Nu așteptați pentru că...degeaba.

Vreți să chem domnul de la pază?!''

Reacția lui Costel Alexe, după ce DNA l-a acuzat că a primit șpagă 22 de tone de tablă

Fostul ministru PNL al Mediului Costel Alexe a reacționat luni seară după ce DNA a anunțat că este cercetat de procurori pentru o şpagă de 22 tone de tablă în perioada martie-aprilie 2020, perioadă în care România era lovită în plin de pandemia de coronavirus.

„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea.

Vreau să precizez următoarele:

Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare”, a declarat Costel Alexe, președintele Organizației Județene a PNL Iași, prin intermediul unui comunicat.

Surse judiciare: banii ar fi fost daţi către o firmă care îi aparţine unui apropiat a lui Costel Alexe

Xenia Croitoru vine cu mai multe informaţii.

''Sunt acuzaţii de pe vremea când era ministru al Mediului şi nu în urmă cu mult timp, pentru că toate aceste lucruri s-au întâmplat în urmă cu mai bine de şase luni, când Costel Alexe ocupa funcţia de ministru al Mediului, spun cei de la Direcţia Naţională Anticorupţie, că vor să înceapă urmărirea penală pentru fostul ministru al Mediului pentru acuzaţii de luare de mită şi foloase necuvenite. Vorbim despre 22 de tone de tablă pe care acesta le-ar fi cerut, în contextul în care vorbim şi despre suma de 103.000 de lei cerute ca drept mită de ministrul Mediului, în contextul în care vorbim şi de un schimb de certificate pe care Ministerul Mediului ar fi trebuit să le realizeze pentru o anumită instituţie. Se vorbeşte despre faptul că banii ar fi fost daţi către o firmă care îi aparţine unui apropiat a lui Costel Alexe, spun surse judiciare, legate de faptul că vorbim despre fosta soţie a ministrului, în contextul în care, spun surse judiciare, faptul că între timp, în acea perioadă, de fapt, Costel Alexe ar fi şi divorţat de soţia sa'', a explicat Xonia Croitoru, reporter Antena 3.