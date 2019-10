ANM, avertizare meteo! Cod galben de ceață în 11 județe

Foto: pixabay.com

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri seara, două atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru 11 judeţe din Muntenia şi Moldova, valabile în următoarele ore.



Potrivit ANM, între orele 21:00 - 0:00, în judeţele Brăila, Ialomiţa şi în zona joasă a judeţului Buzău, se va semnala ceaţă ce va determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Posibil, trecător va fi şi burniţă.



"Treptat, aria cu ceaţă se va extinde, iar vizibilitatea va scădea", atrag atenţia meteorologii.



De asemenea, tot până la ora 0:00, în zonele joase ale judeţelor Bacău, Suceava, Neamţ şi Vrancea, precum şi în judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi şi Vaslui, se va semnala ceaţă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.Şi în aceste zone va fi burniţă, trecător.



"Aria cu ceaţă se va extinde, iar vizibilitatea va scădea treptat în zona avertizată", a adăugat ANM.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.