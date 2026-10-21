Antena 3 CNN, audiență cât cinci televiziuni de știri la un loc. Ediția Specială cu Mihai Gâdea, lider absolut în România, peste PRO TV

5 minute de citit Publicat la 10:42 21 Oct 2026 Modificat la 10:42 21 Oct 2026

Antena 3 CNN a fost cel mai urmărit post de știri din România, cu 2.325.000 de telespectatori unici în ziua de 20 octombrie 2026. Foto: Robert Chirileanu

În ziua în care Guvernul Luca Niculescu a fost votat în Parlamentul României și epoca Bolojan s-a încheiat, Antena 3 CNN a înregistrat audiențe spectaculoase. Marți, 20 octombrie 2026, televiziunea a dominat competiția posturilor de știri, a depășit audiențele cumulate ale mai multor televiziuni concurente și a ocupat primul loc în clasamentul general al televiziunilor din România, pe publicul premium, în timpul ediției speciale realizate de Mihai Gâdea.

Antena 3 CNN, cel mai urmărit post de știri din România: 2.325.000 de telespectatori unici

Antena 3 CNN a fost cel mai urmărit post de știri din România, cu 2.325.000 de telespectatori unici în ziua de 20 octombrie 2026.

Performanțele au continuat și în Prime Time, când „Sinteza zilei” a înregistrat, într-un interval al emisiunii, o cotă de piață mai mare decât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

Ediția specială cu Mihai Gâdea: Antena 3 CNN, peste patru televiziuni de știri la un loc pe publicul comercial

Ediția specială a fost realizată de Mihai Gâdea în timpul dezbaterilor și votului din Parlamentul României pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Românii au putut urmări în direct votul parlamentar și momentul în care noul Guvern a primit votul de încredere al Parlamentului. Alături de Mihai Gâdea, invitații ediției speciale au fost Sabina Iosub, Cătălina Porumbel, Radu Tudor, Mircea Badea, Adrian Ursu și Mirel Curea.

Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, ediția specială realizată de Mihai Gâdea între orele 13:30 și 16:45 a înregistrat o cotă medie de piață de 12,6%, depășind cota cumulată a România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat aproximativ 11,3%.

Astfel, Antena 3 CNN a avut o cotă de piață cu 11% mai mare decât cele patru televiziuni concurente la un loc.

Diferențele față de fiecare dintre principalii competitori au fost spectaculoase: Antena 3 CNN a obținut o cotă de piață cu 108% mai mare decât Digi24, cu 178% peste Realitatea Plus și cu 240% peste România TV.

Pe publicul 25–59 Urban, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă medie de piață de 10,3%, aproape dublă față de Digi24. Televiziunea a depășit Digi24 cu 99%, Realitatea Plus cu 169%, România TV cu 203%, Euronews cu 599% și B1 TV cu 818%.

Și pe acest target, Antena 3 CNN a depășit cota de piață cumulată a patru televiziuni de știri: România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Antena 3 CNN, numărul 1 în România pe publicul premium. Mihai Gâdea a depășit inclusiv PRO TV

Cea mai spectaculoasă performanță a ediției speciale s-a înregistrat pe publicul premium 18+ Urban AB, segmentul telespectatorilor adulți din mediul urban, încadrați în categoriile socioeconomice A și B, un public deosebit de relevant pentru piața de publicitate.

În intervalul 13:30–16:45, Antena 3 CNN a înregistrat 16,5% cotă de piață, ocupând primul loc în clasamentul general al televiziunilor din România pe acest target.

Antena 3 CNN a depășit inclusiv Pro TV, care a înregistrat 12,6%, Antena 1, cu 10,1%, și Kanal D, cu 8,8%.

Astfel, cota de piață a Antena 3 CNN a fost cu 31% mai mare decât Pro TV, cu 63% peste Antena 1 și cu 88% peste Kanal D.

În competiția televiziunilor de știri, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă de piață cu 56% mai mare decât România TV, cu 195% peste Realitatea Plus și cu 200% peste Digi24.

Mai mult, pe același public premium, Antena 3 CNN a depășit și cota de piață cumulată a Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

”Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea: Audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc

Performanțele Antena 3 CNN au continuat în Prime Time, în timpul emisiunii „Sinteza zilei”, realizată de Mihai Gâdea.

În intervalul 21:45–23:30, pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă medie de piață de 5,77%, depășind cota cumulată a tuturor celor cinci televiziuni de știri concurente analizate: România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat 5,16%.

Antena 3 CNN a avut astfel o cotă de piață cu aproape 12% mai mare decât cele cinci televiziuni de știri la un loc.

Aceeași performanță s-a înregistrat și pe publicul 25–59 Urban, unde, între orele 21:45 și 23:30, Antena 3 CNN a depășit cota cumulată a celor cinci posturi concurente.

Pe întregul interval 21:00–23:30, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă medie de piață de 4,6% pe publicul 25–59 Urban, depășind împreună România TV, Digi24, Realitatea Plus și Euronews.

Diferențele față de fiecare concurent au fost importante: 142% peste Digi24, 224% peste România TV, 332% peste B1 TV, 728% peste Realitatea Plus și 1.246% peste Euronews.

”Sinteza Zilei”, audiență mai mare decât patru televiziuni de știri la un loc pe întregul public urban adult

Un rezultat important s-a înregistrat și pe publicul 18+ Urban, care cuprinde telespectatorii adulți din mediul urban.

În intervalul 21:00–23:30, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă medie de piață de 6,22%, depășind cota cumulată a Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat 5,70%.

După ora 21:45, diferența a devenit și mai mare.

În intervalul 21:45–23:30, Antena 3 CNN a înregistrat 6,30% cotă medie de piață, față de 5,15% pentru cele patru televiziuni concurente la un loc, ceea ce reprezintă un avantaj de peste 22%.

Și pe publicul premium 18+ Urban AB cu studii superioare, „Sinteza zilei” a înregistrat o cotă medie de piață de 9,37%, depășind rezultatul cumulat al Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Antena 3 CNN, peste patru televiziuni de știri la un loc pe întreaga zi

Performanțele Antena 3 CNN nu s-au limitat la edițiile speciale și la intervalele de maximă audiență.

Pe întreaga zi de 20 octombrie, pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat 7,3% cotă de piață, depășind rezultatul cumulat al România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat 6,4%.

Antena 3 CNN a avut astfel o cotă de piață cu aproximativ 14% mai mare decât cele patru televiziuni de știri concurente la un loc și s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul general al televiziunilor.

Pe publicul premium 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă de piață de 11,1% pe întreaga zi.

Pe segmentul și mai selectiv al publicului urban AB cu studii superioare, Antena 3 CNN a obținut 11,8% cotă de piață, aproape dublu față de Digi24 și România TV.

Aceste rezultate confirmă poziția Antena 3 CNN de lider al televiziunilor de știri pe segmentele de public analizate și interesul ridicat al telespectatorilor pentru informațiile, edițiile speciale și analizele realizate de jurnaliștii postului.