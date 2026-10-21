”În gura presei” cu Mircea Badea, audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc

1 minut de citit Publicat la 11:10 21 Oct 2026 Modificat la 11:10 21 Oct 2026

„În gura presei”, realizată de Mircea Badea, a fost liderul televiziunilor de știri pe toate cele opt targeturi analizate în data de 20 octombrie. Foto: Antena 3 CNN

Performanță spectaculoasă pentru emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, care a fost liderul televiziunilor de știri pe toate cele opt targeturi analizate.

În intervalul 23:30–00:30, pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat 7,78% cotă medie de piață, cu 57% mai mult decât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

Aceeași performanță s-a înregistrat și pe publicul 25–59 Urban, unde Mircea Badea a depășit cele cinci televiziuni cumulate cu 55%.

Pe publicul premium 18+ Urban AB cu studii superioare, „În gura presei” a obținut 11,15% cotă medie de piață, depășind toate cele cinci posturi de știri la un loc cu 27%, dar și Pro TV cu 26%.

Emisiunea a depășit, de asemenea, patru televiziuni de știri cumulate pe publicurile 18+ Urban AB, 18+ Urban și Urban All, confirmând poziția Antena 3 CNN de lider al televiziunilor de știri.

Ediția Specială cu Mihai Gâdea, lider absolut în România, peste PRO TV

Tot în ziua în care Guvernul Luca Niculescu a fost votat în Parlamentul României și epoca Bolojan s-a încheiat, Antena 3 CNN a înregistrat audiențe spectaculoase.

Televiziunea a dominat competiția posturilor de știri, a depășit audiențele cumulate ale mai multor televiziuni concurente și a ocupat primul loc în clasamentul general al televiziunilor din România, pe publicul premium, în timpul ediției speciale realizate de Mihai Gâdea.