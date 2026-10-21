Antena 3 CNN Actualitate ”În gura presei” cu Mircea Badea, audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc

”În gura presei” cu Mircea Badea, audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc

Laura Dinu
1 minut de citit Publicat la 11:10 21 Oct 2026 Modificat la 11:10 21 Oct 2026
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„În gura presei”, realizată de Mircea Badea, a fost liderul televiziunilor de știri pe toate cele opt targeturi analizate în data de 20 octombrie. Foto: Antena 3 CNN

Performanță spectaculoasă pentru emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, care a fost liderul televiziunilor de știri pe toate cele opt targeturi analizate.

În intervalul 23:30–00:30, pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat 7,78% cotă medie de piață, cu 57% mai mult decât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

Aceeași performanță s-a înregistrat și pe publicul 25–59 Urban, unde Mircea Badea a depășit cele cinci televiziuni cumulate cu 55%.

Pe publicul premium 18+ Urban AB cu studii superioare, „În gura presei” a obținut 11,15% cotă medie de piață, depășind toate cele cinci posturi de știri la un loc cu 27%, dar și Pro TV cu 26%.

Emisiunea a depășit, de asemenea, patru televiziuni de știri cumulate pe publicurile 18+ Urban AB, 18+ Urban și Urban All, confirmând poziția Antena 3 CNN de lider al televiziunilor de știri.

Ediția Specială cu Mihai Gâdea, lider absolut în România, peste PRO TV

Tot în ziua în care Guvernul Luca Niculescu a fost votat în Parlamentul României și epoca Bolojan s-a încheiat, Antena 3 CNN a înregistrat audiențe spectaculoase.

Televiziunea a dominat competiția posturilor de știri, a depășit audiențele cumulate ale mai multor televiziuni concurente și a ocupat primul loc în clasamentul general al televiziunilor din România, pe publicul premium, în timpul ediției speciale realizate de Mihai Gâdea.

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Etichete: În gura presei Mircea Badea lider de audienta

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