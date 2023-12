Antena 3 CNN, cea mai urmărită televiziune de știri din România în anul 2023

Antena 3 CNN a fost cea mai urmărită televiziune de știri din România în anul 2023.

În anul 2023, 14.321.000 de telespectatori unici au urmărit postul de știri Antena 3 CNN. Acest lucru face ca Antena 3 CNN să fie numărul unu la nivel național.

”Dacă ne uităm pe target-ul considerat comercial, România activă, 25-59 urban, suntem numărul unu, cu 3.925.000 telespectatori unici. Pe publicul urban, de peste 18 ani, 6.708.000 de telespectatori. Publicul de peste 18 ani, considerat, de asemenea, cu putere mare de cumpărare, care are studii și așa mai departe, 2.796.000, tot numărul unu. Pe populația de peste 18 ani din mediul urban, cu studii superioare.

Sunt multe date de audiență, însă am vrut să vă prezint aceste cifre la finalul unui an greu. A fost un an foarte greu, un an cu evenimente, cu războaie, cu scumpiri, cu viață complicată, cu atentate. Am avut o serie întreagă de evenimente grele.

Anul viitor va fi unul dintre cele mai intense, unul de cei mai intenși ani din viața noastră. Avem patru rânduri de alegeri în România. România își alege viitorul pentru următorii mulți ani de zile.

Un președinte își termină mandatul, se schimbă multe, se schimbă tot. În Statele Unite alegeri, Rusia alegeri, Republica Moldova alegeri în Europa alegeri. O Europă care în momentul de față este îngrijorată în mod real cu privire la viitorul său. Sunt țări în care ar putea să câștige partide extremiste, țări care ar putea să meargă pe un drum la care nici măcar nu ne imaginăm. Un an extrem de important va fi anul 2024.

Noi am făcut toate pregătirile și continuăm să le facem ca acest an să poată fi văzut cel mai bine, într-un mod așa cum nu s-a întâmplat niciodată în România la un post de televiziune.

Veți avea surprize mari în 2024 și, dincolo de lucrurile tehnice spectaculoase pe care le pregătim, dincolo de ceea ce poate să ofere tehnologia de astăzi, cel mai important lucru este onestitatea celei mai bune echipe de televiziune din România, a celor mai buni jurnaliști, care anul viitor vor arăta ce înseamnă profesionalismul și ce înseamnă să înțelegi cum să tratezi evenimentele mari.

Vă doresc din toată inima să aveți sărbători frumoase, sărbători fericite, un Crăciun în care să vă bucurați de familie. Să aveți un an mult mai bun decât acesta și sper mult de tot ca anul acesta să îl petrecem împreună și la finalul lui să ne bucurăm pentru că am depășit evenimente istorice importante și viețile noastre sunt pe o traiectorie bună, sigură, sănătoasă și bucuroasă, împreună cu cei dragi. Sărbători frumoase, dragi prieteni”, a transmis Mihai Gâdea.