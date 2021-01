Mărturia emoţionantă a unui croat: ''Nu vedeam nimic, auzeam urletele oamenilor, soţia mea şi copilul erau în casă!''

Printre clădirile care arată ca după război se aud doar suspinele de durere ale rudelor copilei de 13 ani care a murit strivită de o bucată de zid. Oamenii au venit să aprindă lumânări la locul tragediei. Străzile Centrului Vechi al oraşului sunt pustii.

Aşa arată intrarea într-o clădire din Centrul Istoric al oraşului Petrinja. Cutremurul a fost atât de puternic încât unul din zidurile laterale s-a prăbuşit, pur şi simplu, iar cărămizile au blocat principala cale de acces.

Mărturia emoționantă a unui croat afectat de cutremurul devastator

Igorie este şi acum şocat după seism. Soţia şi copilul său au rămas blocaţi în casă, dar au reuşit să îi salveze în ultimul moment.

''Brusc, în timp ce lucram aici la centrala de încălzire, am simţit ceva şi dat fiind că a fost un cutremur şi în ziua precedentă, am recunoscut acea vibraţie şi i-am spus colegului cu care eram. ''Fugim, ieşim pe stradă!'', era totul confuz.

Cum ieşeam, cutremurul ne-a doborât din picioare, am căzut şi m-am tăiat aici. Am reuşit să ies pe aici, cădea tencuiala, praf peste tot. Nu vedeam nimic, auzeam urletele oamenilor, soţia mea şi copilul erau în casă'', povestește croatul.

În piața din centrul orașului Petrinja, pompierii au ridicat o tabără pentru sinistrați

''Revelionul din acest an a fost unul neobișnuit pentru oamenii din Petrinja. Cum casele lor au fost distruse de seism, au fost nevoiți să petreacă Anul Nou în corturile aduse de pompieri. Aici, în tabăra pentru sinistrați, voluntarii au amenajat chiar și o bucătărie în care pregătesc mâncare caldă pentru localnici, pentru cei care au rămas fără case'', transmite Vlad Ungar.

Un bătrăn de 85 de ani are încă întipărit în minte imaginile dezastrului

''Am avut norocul că ieşeam din casă cu 10 minute înainte de cutremur. Dar am fost martor acestei tragedii, când a murit fetiţa aia. A căzut şi peste mine tencuială, ţigle. Dar ţipetele alea disperate, iar tu nu poţi face nimic în momentul respectiv. Am trăit şi cel de-Al Doilea Război Mondial şi ăla cu sârbii, tot felul de tragedii, măceluri, izgoniri şi am scăpat cu viaţă şi uitaţi-vă acum, am 85 de ani'', spune bătrânul.

Şapte oameni au murit în cutremurul cu o magnitudine de 6,4 ce a zguduit marţi Croaţia, iar alţi 26 au fost răniţi.