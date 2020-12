Antena3.ro LIVE. Ce facem cu copiii obositi, plictistiți, nemotivati, joi cu Maria Coman și Iulia Huiduc

de Maria Coman 16 Dec 2020 • 22:29

Sunt luni in sir de cand copiii stau acasa. Fac, teoretic, scoala online. Dar chiar si in cazurile fericite, in care profesorii se straduiesc si sunt implicati si merge si netul si porneste si tableta, deja e prea mult.