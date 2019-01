Antonescu, despre candidatura sa la europarlamentare: Nu știu dacă sunt pe liste. Eu nu am solicitat partidului sau cuiva să mi se acorde o poziție la aceste alegeri

Crin Antonescu a vorbit în exclusivitate, la Antena 3, despre candidatura sa la europarlamentare. Liberalul a susținut că nu știe dacă se află pe liste, iar candidatura a fost făcută la invitația conducerii partidului.

”Nu știu dacă sunt pe liste. E o întâlnire a conducerii operative a partidului, se vor analiza rezultatele acestui rezultat pe care l-ați invocat și vom vedea. Repet niște lucruri care credeam că vor fi clare. Eu nu am solicitat partidului sau cuiva să mi se acorde o poziție la aceste alegeri. Am fost invitat de către conducerea partidului, s-a insistat în legătură cu asta și am dat curs acestei invitații. Dacă partidul consideră că trebuie să candidez, voi candida. Dacă nu, nu. Viața merge înainte, iar acestea sunt doar detalii”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3.