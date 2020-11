Povestea lui Antonio Lăcătuș, campion național, european și mondial la kick-boxing la numai 10 ani

S-a calificat şi anul acesta la campionatul mondial de kick-boxing din Italia, dar nu a putut să participe din cauza Coronavirusului. Speră ca această pandemie să se termine cât mai repede, pentru a merge din nou la antrenamente şi la competiţii.

"Mă numesc Lăcătuş Antonio, am 10 ani, sunt clasa a 4 a şi fac de 4 ani 07.50 kick boxing. Am avut rezultate foarte bune: campion naţional, european, mondial, vice-campion mondial.

Îmi place lupta. Mai ales să câştig meciurile. Sper să ajung un campion mare, la gale, ca să îmi pot ajuta părinţii.

Cel mai greu meci al meu a fost campionatul mondial. Prima repriză a fost a mea, a doua, la amândoi şi atunci mi s-au pus mai multe puncte mie, am punctat mai mult.

Sunt dezamăgit pentru că nu mai am competiţii, nu mai am concursuri, nu mai am unde să mai lupt.

Să dispară Coronavirusul! Să mă duc la antrenamente, la meciuri, să mă duc în Italia, ca să pot câştiga. Pe copiii de vârsta mea i-aş încuraja să vină la acest sport, să înveţe să se apere, să traiască o viaţă sportivă", a povestit Antonio.