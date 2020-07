Anunț important pentru bucureșteni! Ce trebuie să facă orice persoană care va intra în Centrul Vechi

Centrul Vechi al Capitalei are un grad foarte mare de infectare, având în vedere numărul celor care o frecventează.

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanență noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului București. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecție foarte mare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care frecventează acea zonă, Centrul Vechi al municipiului București”, a declarat, la Digi24, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Purtarea măștii va fi obligatorie în următoarele 30 de zile

„Intervalul orar este non-stop. Orice persoană care va intra în centrul Vechi va trebui să aibă mască”, a conchis Aurelian Bădulescu.

Măsura ar urma să fie decisă în ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

Până astăzi, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. 1.182 de cazuri noi din 22.529 teste efectuate.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.182 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 643 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.